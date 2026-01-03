В Швейцарии создали микроработы, путешествующие внутри человеческого тела: для чего их будут вживлять людям

Швейцарские ученые из ETH Zurich сделали серьезный шаг в медицине будущего. Исследователи создали микроработ диаметром менее 2 миллиметров, которые способны двигаться внутри человеческого тела и доставлять лекарства точно в нужное место. Об этом пишет Nature.

Ученые придумали микроробота, которого будут вводить людям в тело: чем это чревато

Разработка позволяет вводить таких микроработ непосредственно в кровеносные сосуды или спинномозговую жидкость, а управление осуществляется внешним магнитным полем.

Как работают микроработы

Каждый микроробот имеет вид крошечной капсулы с гелевой растворной оболочкой. Внутри содержится сразу несколько ключевых компонентов:

наночастицы оксида железа – для точного магнитного управления;

наночастицы тантала – чтобы микроработа была хорошо видна под рентгеном;

лекарственный препарат, который необходимо доставить.

После того как капсулу магнитным полем направляют к нужному участку, он локально нагревается. Оболочка растворяется, и лекарство высвобождается непосредственно в зоне поражения.

Почему это важно

Такой подход позволяет существенно снизить дозировку препаратов и, соответственно, снизить риск побочных эффектов. Лекарство больше не "путешествует" по всему организму, а действует именно там, где это необходимо.

Для многих заболеваний – от онкологии до неврологических нарушений – это может стать настоящим прорывом.

На какой стадии исследования

Пока технология еще не дошла до клинических испытаний на людях, однако результаты предыдущих тестов выглядят впечатляюще:

испытания прошли в силиконовых моделях сосудов человека;

микророботов успешно протестировали на животных — у поросят и овец;

подтверждена их способность двигаться в спинномозговой жидкости;

точность доставки лекарства превышает 95%.

Впереди – сложный и длительный этап проверок безопасности перед началом испытаний на людях.

Медицина, которая становится реальностью

Еще недавно идея управляемых микроработ внутри тела казалась научной фантастикой. Сегодня швейцарская разработка демонстрирует: персонализированное, сверхточное лечение постепенно переходит из лабораторий в практическую медицину.

