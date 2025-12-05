Штучні органи замість тварин: у США запускають програму переходу до 3D-моделей у медицині

У США можуть кардинально змінити підхід до медичних досліджень. Міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший презентував ініціативу Make America Healthy Again (MAHA), яка передбачає повну відмову від випробувань на тваринах. Про це повідомляє Politico.

Новітні лабораторні моделі органів можуть замінити експерименти на тваринах у США

Національний інститут здоров’я (NIH) вже виділив 87 мільйонів доларів на розробку 3D-органів і тканин, створених у лабораторних умовах. Такі біомоделі дозволяють проводити тестування хімічних речовин і медикаментів без залучення живих істот. Більше того, вони краще і точніше імітують реакції людського тіла, ніж організми тварин.

Опитування свідчать: понад 80% американців підтримують поетапну відмову від експериментів над тваринами. Ініціатива отримала підтримку з обох сторін політичного спектру, що є винятковим прикладом згоди в американському Конгресі.

Попри це, частина наукової спільноти ставиться до MAHA обережно. Критики зазначають, що нинішні технології ще не дозволяють повністю замінити тварин у вивченні складних біологічних систем, таких як нервова або імунна. Проте прихильники ініціативи переконані: розвиток 3D-технологій — це питання часу, і США можуть стати першою країною, яка зробить свою медичну науку повністю гуманною.

Нова стратегія покликана не лише захистити мільйони тварин, а й зробити медичні дослідження ефективнішими, точнішими та більш адаптованими до потреб людського організму.

