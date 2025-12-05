Искусственные органы вместо животных: в США запускают программу перехода к 3D-моделям в медицине

В США могут кардинально изменить подход к медицинским исследованиям. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший представил инициативу Make America Healthy Again (MAHA), предусматривающую полный отказ от испытаний на животных. Об этом сообщает Politico .

Новые лабораторные модели органов могут заменить эксперименты на животных в США

Национальный институт здоровья (NIH) уже выделил 87 миллионов долларов на разработку 3D-органов и тканей, созданных в лабораторных условиях. Такие биомодели позволяют производить тестирование химических веществ и медикаментов без привлечения живых существ. Более того, они лучше и вернее имитируют реакции человеческого тела, чем организмы животных.

Опросы говорят о том, что более 80% американцев поддерживают поэтапный отказ от экспериментов над животными. Инициатива получила поддержку обеих сторон политического спектра, что является исключительным примером согласия в американском Конгрессе.

Несмотря на это, часть научного сообщества относится к MAHA осторожно. Критики отмечают, что нынешние технологии еще не позволяют полностью заменить животных в изучении сложных биологических систем, таких как нервная или иммунная. Однако сторонники инициативы убеждены: развитие 3D-технологий – это вопрос времени, и США могут стать первой страной, которая сделает свою медицинскую науку полностью гуманной.

Новая стратегия призвана не только защитить миллионы животных, но и сделать медицинские исследования более эффективными, более точными и более адаптированными к потребностям человеческого организма.

