Головна Новини Здоров'я медицина майбутнього Пришили вухо до ноги: китайські хірурги пішли на шокуючий крок, щоб урятувати пацієнтку
commentss НОВИНИ Всі новини

Пришили вухо до ноги: китайські хірурги пішли на шокуючий крок, щоб урятувати пацієнтку

Рідкісна операція з мікросудинної хірургії вразила медиків у всьому світі та врятувала жінці частину тіла.

28 грудня 2025, 13:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Китаї лікарі здійснили одну з найдивніших і водночас найефективніших операцій сучасної медицини. У провінційній лікарні Шаньдун хірурги тимчасово пересадили жінці вухо на стопу, щоб не допустити відмирання тканин після важкої травми. Про це повідомляє сайт клініки Shandong Provincial Hospital.

Пришили вухо до ноги: китайські хірурги пішли на шокуючий крок, щоб урятувати пацієнтку

В Китаї лікарі тимчасово пересадили вухо на ногу

Причиною такого рішення стало критичне ушкодження кровоносних судин вуха. Через відсутність нормального кровопостачання лікарі не могли одразу повернути орган на анатомічно правильне місце — ризик некрозу був надто високим.

Щоб урятувати вухо, медики застосували нестандартну, але науково обґрунтовану методику. Вухо тимчасово пересадили на стопу пацієнтки — ділянку тіла з інтенсивним кровообігом, де швидше формуються нові судини, тканини краще приживаються ізначно знижується ризик їх загибелі.

Після того як кровообіг стабілізувався і судини відновилися, хірурги успішно повернули вухо на його природне місце. Операція завершилася без ускладнень.

Фахівці пояснюють: цей підхід належить до мікросудинної реконструктивної хірургії. Орган фактично “зберігають” у тимчасовій біологічно сприятливій зоні, щоб уникнути відмирання тканин, зберегти форму і функції та дати організму час на відновлення.

Лікарі наголошують, що це не експеримент, а рідкісна, але офіційно визнана медична практика, яку застосовують у найскладніших випадках.

Цей випадок ще раз довів: сучасна медицина здатна на неймовірні рішення, коли йдеться про порятунок здоров’я і якості життя людини.

Читайте також в "Коментарях"  про жінку з США, яка народила дитину, щоб віддати її на трансплантацію органів. 



