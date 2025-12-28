Пришили ухо к ноге: китайские хирурги пошли на шокирующий шаг, чтобы спасти пациентку

В Китае врачи совершили одну из самых странных и одновременно эффективных операций современной медицины . В провинциальной больнице Шаньдун хирурги временно пересадили ухо женщине на стопу , чтобы не допустить отмирания тканей после тяжелой травмы. Об этом сообщает сайт клиники Shandong Provincial Hospital.

Причиной такого решения стало критическое повреждение кровеносных сосудов уха . Из-за отсутствия нормального кровоснабжения врачи не могли сразу вернуть орган на анатомически правильное место — риск некроза был слишком высоким .

Чтобы спасти ухо, медики применили нестандартную, но научно обоснованную методику . Ухо временно пересадили на стопу пациентки – участок тела с интенсивным кровообращением , где быстрее формируются новые сосуды, ткани лучше приживаются и значительно снижается риск их гибели.

После того как кровообращение стабилизировалось и сосуды восстановились , хирурги успешно вернули ухо на его естественное место. Операция завершилась без осложнений.

Специалисты объясняют: этот подход относится к микрососудистой реконструктивной хирургии . Орган фактически "сохраняют" во временной биологически благоприятной зоне во избежание отмирания тканей, сохранить форму и функции и дать организму время на восстановление.

Врачи отмечают, что это не эксперимент , а редкая, но официально признанная медицинская практика , применяемая в самых сложных случаях.

Этот случай еще раз доказал: современная медицина способна на невероятные решения , когда речь идет о спасении здоровья и качества жизни человека.

