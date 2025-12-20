Одна жаба проти раку: вчені відкрили бактерію, що знищує пухлини за одну дозу

Вчені з Японії зробили сенсаційне відкриття: у кишечнику деревних жаб вони виявили бактерію Ewingella americana, яка після одноразового введення повністю знищує пухлини. Дослідження показало, що мікроорганізм не шкодить здоровим тканинам і може формувати довготривалу імунну пам’ять, захищаючи організм від повторного розвитку раку. Про це повідомляє видання "Newatlas".

Бактерія з кишечника жаби ефективно знищує рак і стимулює імунітет

Команда вчених з інституту передових наук і технологій зосередилася на амфібіях та рептиліях, оскільки у диких умовах у них пухлини виникають вкрай рідко, а організми витримують великі клітинні навантаження під час регенерації та метаморфозу. Після ізоляції 45 штамів бактерій від жаб, тритонів і ящірок дослідники обрали дев’ять найефективніших протипухлинних мікробів — серед них Ewingella americana виявилася найсильнішою.

У ході експериментів бактерію вводили внутрішньовенно мишам з колоректальним раком. У всіх піддослідних пухлини повністю зникли. Повторне введення ракових клітин не спричинило нових пухлин, що свідчить про формування тривалої імунної пам’яті. Бактерія активується в умовах низького кисню, характерного для пухлин, збільшує свою чисельність у тисячі разів та одночасно виділяє токсини всередині пухлини, стимулюючи імунну відповідь.

Дослідники підкреслили безпечність бактерії: вона чутлива до антибіотиків, швидко зникає з крові протягом 24 годин, а запальні реакції повністю зникають протягом 72 годин. Токсичність для органів відсутня, що робить цей підхід перспективним для розвитку нових протиракових терапій.

Наступні кроки команди включають перевірку ефективності бактерії при інших видах раку — молочної залози, підшлункової залози, меланоми — а також поєднання з хіміотерапією та імунотерапією. Вчені вважають, що відкриття може стати основою для нового класу протиракових препаратів, заснованих на мікробіомі нижчих хребетних.

