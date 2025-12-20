Одна лягушка против рака: ученые открыли бактерию, уничтожающую опухоли за одну дозу

Ученые из Японии совершили сенсационное открытие: в кишечнике древесных лягушек они обнаружили бактерию Ewingella americana , которая после однократного введения полностью уничтожает опухоли. Исследование показало, что микроорганизм не вредит здоровым тканям и может формировать длительную иммунную память, защищая организм от повторного развития рака. Об этом сообщает издание "Newatlas" .

Бактерия из кишечника лягушки эффективно уничтожает рак и стимулирует иммунитет

Команда ученых из института передовых наук и технологий сосредоточилась на амфибиях и рептилиях, поскольку в диких условиях опухоли у них возникают крайне редко, а организмы выдерживают большие клеточные нагрузки во время регенерации и метаморфоза. После изоляции 45 штаммов бактерий от лягушек, тритонов и ящериц исследователи выбрали девять самых эффективных противоопухолевых микробов – среди них Ewingella americana оказалась сильнейшей.

В ходе экспериментов бактерию вводили внутривенно мышам с колоректальным раком. Во всех испытуемых опухоли полностью исчезли. Повторное введение раковых клеток не привело к новым опухолям, что свидетельствует о формировании длительной иммунной памяти. Бактерия активируется в условиях низкого кислорода, характерного для опухолей, повышает свою численность в тысячи раз и одновременно выделяет токсины внутри опухоли, стимулируя иммунный ответ.

Исследователи подчеркнули безопасность бактерии: она чувствительна к антибиотикам, быстро исчезает из крови в течение 24 часов, а воспалительные реакции полностью исчезают в течение 72 часов. Токсичность для органов отсутствует, что делает этот подход перспективным для развития новых противораковых терапий.

Следующие шаги команды включают проверку эффективности бактерии при других видах рака – молочной железы, поджелудочной железы, меланомы – а также сочетания с химиотерапией и иммунотерапией. Ученые считают, что открытие может стать основой нового класса противораковых препаратов, основанных на микробиоме низших позвоночных.

