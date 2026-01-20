М’ясо після 80 — заборонений продукт чи ключ до довголіття? Вчені зробили несподіваний висновок

Правильний раціон у похилому віці може відігравати вирішальну роль у тому, скільки років проживе людина. Нові наукові дані ставлять під сумнів поширену думку, що відмова від м’яса автоматично робить харчування кориснішим. Особливо — після 80 років.

Стало відомо, чому повна відмова від м’яса у старості може скоротити життя

Китайські науковці опублікували результати масштабного дослідження у The American Journal of Clinical Nutrition. Вони проаналізували харчові звички людей дуже поважного віку — і дійшли несподіваного висновку: літні люди, які продовжували вживати м’ясо, мали значно вищі шанси стати довгожителями.

За даними дослідження, люди, які повністю відмовилися від м’яса, мали на 19% менші шанси дожити до 100 років, ніж ті, хто зберіг м’ясні продукти у раціоні. Для веганів цей показник виявився ще гіршим — мінус 29%, а для вегетаріанців, які вживали яйця та молочні продукти, — мінус 14%. Навіть пескетаріанці, які споживають рибу, рідше ставали довгожителями.

Водночас дослідження підтвердило й інший важливий факт: щоденне вживання овочів різко покращує перспективи довголіття. Учасники, які регулярно їли овочі, мали більш ніж на 80% вищу ймовірність дожити до столітнього віку.

Окрему увагу вчені приділили індексу маси тіла. Найбільший позитивний ефект від м’ясного раціону зафіксували у людей з недостатньою вагою. У цій групі споживання м’яса підвищувало шанси дожити до 100 років одразу на 44%.

Провідний автор дослідження, доктор Сян Гао, пояснив: після 80 років організм особливо гостро потребує білка, заліза, вітаміну B12 та інших поживних речовин, які складно отримати у достатній кількості з рослинної їжі. За його словами, змішаний раціон у старшому віці часто є безпечнішим і кориснішим, ніж суворе вегетаріанство, особливо якщо людина має дефіцит маси тіла.

Науковці проаналізували дані 5 203 осіб віком від 80 років, серед яких 1 495 людей дожили до 100 років. Статистичний аналіз показав чіткий і стабільний зв’язок між споживанням м’яса та вищими шансами на довголіття.

Автори дослідження наголошують: у похилому віці надмірні харчові обмеження можуть нашкодити більше, ніж помірне й збалансоване харчування. Повна відмова від м’яса без медичних показів може призводити до дефіциту поживних речовин, втрати м’язової маси та загального погіршення стану здоров’я.

Читайте також в "Коментарях", які корисні властивості мають різні види горіхів.