Мясо после 80 – запрещенный продукт или ключ к долголетию? Ученые сделали неожиданный вывод

Правильный рацион в преклонном возрасте может играть решающую роль в том, сколько лет проживет человек. Новые научные данные ставят под сомнение распространенное мнение, что отказ от мяса автоматически делает питание более полезным. Особенно после 80 лет.

Стало известно, почему полный отказ от мяса в старости может сократить жизнь

Китайские ученые опубликовали результаты масштабного исследования в The American Journal of Clinical Nutrition . Они проанализировали пищевые привычки людей очень почтенного возраста — и пришли к неожиданному выводу: пожилые люди, продолжавшие употреблять мясо, имели гораздо более высокие шансы стать долгожителями.

По данным исследования, люди, полностью отказавшиеся от мяса, имели на 19% меньшие шансы дожить до 100 лет , чем те, кто сохранил мясные продукты в рационе. Для веганов этот показатель оказался еще хуже – минус 29% , а для вегетарианцев, употреблявших яйца и молочные продукты, – минус 14% . Даже пескетарианцы, употребляющие в пищу рыбу, реже становились долгожителями.

В то же время исследование подтвердило и другой важный факт: ежедневное употребление овощей резко улучшает перспективы долголетия . Участники, которые регулярно ели овощи, имели более чем на 80% более высокую вероятность дожить до столетнего возраста .

Особое внимание ученые уделили индексу массы тела. Наибольший положительный эффект от мясного рациона зафиксировали у людей с недостаточным весом . В этой группе потребление мяса повышало шансы дожить до 100 лет сразу на 44% .

Ведущий автор исследования доктор Сян Гао объяснил: после 80 лет организм особенно остро нуждается в белке, железе, витамине B12 и других питательных веществ, которые сложно получить в достаточном количестве из растительной пищи. По его словам, смешанный рацион в старшем возрасте часто безопаснее и полезнее, чем суровое вегетарианство , особенно если человек имеет дефицит массы тела.

Ученые проанализировали данные 5203 человек в возрасте от 80 лет , среди которых 1495 человек дожили до 100 лет . Статистический анализ показал четкую и стабильную связь между потреблением мяса и более высокими шансами на долголетие.

Авторы исследования отмечают: в преклонном возрасте чрезмерные пищевые ограничения могут навредить больше, чем умеренное и сбалансированное питание. Полный отказ от мяса без медицинских показаний может приводить к дефициту питательных веществ, потере мышечной массы и общему ухудшению состояния здоровья.

Читайте также в "Комментариях", какие полезные свойства обладают разными видами орехов.