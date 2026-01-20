logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье медицина будущего Мясо после 80 – запрещенный продукт или ключ к долголетию? Ученые сделали неожиданный вывод
commentss НОВОСТИ Все новости

Мясо после 80 – запрещенный продукт или ключ к долголетию? Ученые сделали неожиданный вывод

Масштабное исследование показало: те, кто ест мясо после 80 лет, чаще доживают до 100 лет.

20 января 2026, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Правильный рацион в преклонном возрасте может играть решающую роль в том, сколько лет проживет человек. Новые научные данные ставят под сомнение распространенное мнение, что отказ от мяса автоматически делает питание более полезным. Особенно после 80 лет.

Мясо после 80 – запрещенный продукт или ключ к долголетию? Ученые сделали неожиданный вывод

Стало известно, почему полный отказ от мяса в старости может сократить жизнь

Китайские ученые опубликовали результаты масштабного исследования в The American Journal of Clinical Nutrition . Они проанализировали пищевые привычки людей очень почтенного возраста — и пришли к неожиданному выводу: пожилые люди, продолжавшие употреблять мясо, имели гораздо более высокие шансы стать долгожителями.

По данным исследования, люди, полностью отказавшиеся от мяса, имели на 19% меньшие шансы дожить до 100 лет , чем те, кто сохранил мясные продукты в рационе. Для веганов этот показатель оказался еще хуже – минус 29% , а для вегетарианцев, употреблявших яйца и молочные продукты, – минус 14% . Даже пескетарианцы, употребляющие в пищу рыбу, реже становились долгожителями.

В то же время исследование подтвердило и другой важный факт: ежедневное употребление овощей резко улучшает перспективы долголетия . Участники, которые регулярно ели овощи, имели более чем на 80% более высокую вероятность дожить до столетнего возраста .

Особое внимание ученые уделили индексу массы тела. Наибольший положительный эффект от мясного рациона зафиксировали у людей с недостаточным весом . В этой группе потребление мяса повышало шансы дожить до 100 лет сразу на 44% .

Ведущий автор исследования доктор Сян Гао объяснил: после 80 лет организм особенно остро нуждается в белке, железе, витамине B12 и других питательных веществ, которые сложно получить в достаточном количестве из растительной пищи. По его словам, смешанный рацион в старшем возрасте часто безопаснее и полезнее, чем суровое вегетарианство , особенно если человек имеет дефицит массы тела.

Ученые проанализировали данные 5203 человек в возрасте от 80 лет , среди которых 1495 человек дожили до 100 лет . Статистический анализ показал четкую и стабильную связь между потреблением мяса и более высокими шансами на долголетие.

Авторы исследования отмечают: в преклонном возрасте чрезмерные пищевые ограничения могут навредить больше, чем умеренное и сбалансированное питание. Полный отказ от мяса без медицинских показаний может приводить к дефициту питательных веществ, потере мышечной массы и общему ухудшению состояния здоровья.

Читайте также в "Комментариях", какие полезные свойства обладают разными видами орехов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости