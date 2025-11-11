Інплантів не треба – зуби ростимуть самі

Вчені заявили, що люди в недалекому майбутньому зможуть вирощувати нові зуби замість імплантів. Така технологія вже проходить експериментальні випробування і може назавжди змінити стоматологію. Якщо раніше єдиним варіантом втрати зуба було встановлення металевих імплантів або знімних протезів, то тепер мова йде про можливість відновлення власних тканин пацієнта – природним шляхом.

Про це повідомляє "Popular Mechanics". Дослідники створили гідрогель, який імітує середовище росту зуба, де клітини взаємодіють між собою і починають формувати структури, схожі на природні. За словами авторів проєкту, це відкриває шлях до створення зачатків зубів, які з часом можуть доростати безпосередньо в щелепі людини. Вчені вже виростили експериментальні зразки з корінням і емаллю, використовуючи клітини ясен людини та клітини мишей.

Схожі дослідження тривають і в Японії. Там компанія Toregem Biopharma вже готує перші клінічні випробування препарату, який активує "сплячий" ген росту зубів. Якщо результати будуть успішними, до 2030 року з’явиться ліки, здатні стимулювати ріст нового зуба після втрати постійного.

Фактично, це означає, що медицина переходить від протезування до біологічного відновлення. Замість штучних імплантів, які з часом зношуються або відторгаються організмом, людина зможе "виростити" власний зуб – з нервами, емаллю і коренем.

Якщо технологія виправдає очікування, через кілька років стоматологи не ставитимуть імпланти – вони просто допомагатимуть вашим зубам вирости знову.

