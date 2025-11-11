Инплантов не нужно – зубы будут расти сами

Ученые заявили, что люди в скором будущем смогут выращивать новые зубы вместо имплантов. Такая технология уже проходит экспериментальные испытания и может изменить навсегда стоматологию. Если раньше единственным вариантом потери зуба была установка металлических имплантов или съемных протезов, то теперь речь идет о возможности восстановления собственных тканей пациента – естественным путем.

Об этом сообщает "Popular Mechanics". Исследователи создали гидрогель, имитирующий среду роста зуба, где клетки взаимодействуют между собой и начинают формировать структуры, похожие на естественные. По словам авторов проекта, это открывает путь к созданию зачатков зубов, которые с течением времени могут дорастать непосредственно в челюсти человека. Ученые уже вырастили экспериментальные образцы с корнями и эмалью, используя клетки десен человека и клетки мышей.

Подобные исследования продолжаются и в Японии. Там компания Toregem Biopharma уже готовит первые клинические испытания препарата, активирующего "спящий" ген роста зубов. Если результаты будут успешными, к 2030 году появится лекарство, способное стимулировать рост нового зуба после потери постоянного.

Фактически это означает, что медицина переходит от протезирования к биологическому восстановлению. Вместо искусственных имплантов, которые с течением времени изнашиваются или отторгаются организмом, человек сможет "вырастить" собственный зуб – с нервами, эмалью и корнем.

Если технология оправдает ожидания, через несколько лет стоматологи не будут ставить импланты – они будут просто помогать вашим зубам вырасти снова.

