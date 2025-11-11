logo

BTC/USD

104420

ETH/USD

3519.43

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье медицина будущего Инплантов не нужно – зубы будут расти сами
commentss НОВОСТИ Все новости

Инплантов не нужно – зубы будут расти сами

Британские и японские ученые заявили, что уже в ближайшие годы люди смогут заменять утраченные зубы естественным способом – благодаря клеточным технологиям.

11 ноября 2025, 16:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Ученые заявили, что люди в скором будущем смогут выращивать новые зубы вместо имплантов. Такая технология уже проходит экспериментальные испытания и может изменить навсегда стоматологию. Если раньше единственным вариантом потери зуба была установка металлических имплантов или съемных протезов, то теперь речь идет о возможности восстановления собственных тканей пациента – естественным путем.

Инплантов не нужно – зубы будут расти сами

Люди смогут выращивать новые зубы вместо имплантов.

Об этом сообщает "Popular Mechanics". Исследователи создали гидрогель, имитирующий среду роста зуба, где клетки взаимодействуют между собой и начинают формировать структуры, похожие на естественные. По словам авторов проекта, это открывает путь к созданию зачатков зубов, которые с течением времени могут дорастать непосредственно в челюсти человека. Ученые уже вырастили экспериментальные образцы с корнями и эмалью, используя клетки десен человека и клетки мышей.

Подобные исследования продолжаются и в Японии. Там компания Toregem Biopharma уже готовит первые клинические испытания препарата, активирующего "спящий" ген роста зубов. Если результаты будут успешными, к 2030 году появится лекарство, способное стимулировать рост нового зуба после потери постоянного.

Фактически это означает, что медицина переходит от протезирования к биологическому восстановлению. Вместо искусственных имплантов, которые с течением времени изнашиваются или отторгаются организмом, человек сможет "вырастить" собственный зуб – с нервами, эмалью и корнем.

Если технология оправдает ожидания, через несколько лет стоматологи не будут ставить импланты – они будут просто помогать вашим зубам вырасти снова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве здравоохранения рассказали подробности национальной программы скринингов здоровья для людей в возрасте 40, которая стартует с 2026 года.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости