Європа вперше це зробила: Данія повністю зупинила передачу ВІЛ і сифілісу немовлятам

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яку Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно сертифікувала як державу, що ліквідувала передачу ВІЛ і сифілісу від матері до дитини. Про це повідомила ВООЗ після завершення багаторівневої міжнародної перевірки.

ВООЗ офіційно визнала Данію країною без передачі ВІЛ і сифілісу від матері до дитини

Йдеться про так звану EMTCT – елімінацію передачі від матері до дитини. Статус ліквідації означає, що протягом кількох років кількість нових випадків інфікування серед немовлят не перевищує 50 на 100 тисяч народжень, а система охорони здоров’я забезпечує повне тестування і лікування вагітних жінок.

Улітку 2025 року Регіональний комітет ВООЗ з валідації та Глобальний консультативний комітет підтвердили: Данія виконала всі міжнародні критерії. Країна продемонструвала стабільно низькі показники передачі інфекцій, високий рівень пренатального скринінгу та повне охоплення лікуванням.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвав це “значним досягненням у сфері громадського здоров’я”. За його словами, результат Данії доводить, що за умови політичної волі та системних інвестицій у первинну медицину можливо повністю захистити новонароджених від ВІЛ і сифілісу.

За даними організації, у Данії близько 5950 людей живуть із ВІЛ. Менше ніж 0,1% вагітних мають цю інфекцію. Завдяки регулярному тестуванню під час вагітності та своєчасній антиретровірусній терапії передачу ВІЛ від матері до дитини фактично зведено до нуля.

Щодо сифілісу, у 2024 році в країні зафіксовано 626 випадків, проте вроджений сифіліс трапляється вкрай рідко завдяки обов’язковому допологовому скринінгу та лікуванню. Система працює так, що кожна вагітна проходить комплексне обстеження, а в разі виявлення інфекції лікування розпочинається негайно.

Крім того, Данія перебуває на фінальному етапі підтвердження ліквідації передачі гепатиту B від матері до дитини. ВООЗ співпрацює з країною в межах так званої “потрійної ліквідації” – ВІЛ, сифілісу та гепатиту B.

Загалом Данія приєдналася до 22 країн і територій світу, які отримали або проходять валідацію щодо ліквідації передачі цих інфекцій новонародженим. Однак саме вона стала першою державою в ЄС, яка офіційно досягла такого статусу.

Експерти наголошують: ключовими чинниками стали універсальний доступ до медицини, інтегровані послуги для матерів і дітей та системна профілактика. Цей кейс уже називають прикладом для інших країн Європи, які прагнуть знизити показники інфікування серед немовлят.

