Европа впервые это сделала: Дания полностью остановила передачу ВИЧ и сифилиса младенцам

Дания стала первой страной Европейского Союза, которую Всемирная организация здравоохранения официально сертифицировала как государство, ликвидировавшее передачу ВИЧ и сифилиса от матери к ребенку. Об этом сообщила ВОЗ по завершении многоуровневой международной проверки.

Речь идет о так называемой EMTCT – элиминации передачи от матери к ребенку. Статус ликвидации означает, что в течение нескольких лет количество новых случаев инфицирования у грудных детей не превышает 50 на 100 тысяч рождений , а система здравоохранения обеспечивает полное тестирование и лечение беременных женщин.

Летом 2025 Региональный комитет ВОЗ по валидации и Глобальный консультативный комитет подтвердили: Дания выполнила все международные критерии. Страна продемонстрировала стабильно низкие показатели передачи инфекций, высокий уровень пренатального скрининга и полный охват лечения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это "значительным достижением в сфере общественного здоровья". По его словам, результат Дании доказывает, что при политической воле и системных инвестициях в первичную медицину возможно полностью защитить новорожденных от ВИЧ и сифилиса .

По данным организации, в Дании около 5950 человек живут с ВИЧ. Менее 0,1% беременных имеют эту инфекцию. Благодаря регулярному тестированию во время беременности и своевременной антиретровирусной терапии передача ВИЧ от матери к ребенку фактически сведена к нулю.

Относительно сифилиса, в 2024 году в стране зафиксировано 626 случаев, однако врожденный сифилис встречается крайне редко благодаря обязательному дородовому скринингу и лечению. Система работает так, что каждая беременная проходит комплексное обследование, а при обнаружении инфекции лечение начинается немедленно.

Кроме того, Дания находится на финальном этапе подтверждения ликвидации передачи гепатита B от матери ребенку. ВОЗ сотрудничает со страной в рамках так называемой "тройной ликвидации" — ВИЧ, сифилиса и гепатита B.

В целом Дания присоединилась к 22 странам и территориям мира, которые получили или проходят валидацию по ликвидации передачи этих инфекций новорожденным. Однако именно она стала первым государством в ЕС, официально достигшим такого статуса.

Эксперты отмечают: ключевыми факторами стали универсальный доступ в медицину, интегрированные услуги для матерей и детей и системная профилактика. Этот кейс уже называют примером для других стран Европы , стремящихся снизить показатели инфицирования младенцев.

