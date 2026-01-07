logo_ukra

Вчені шокували: прості гриби можуть убезпечити чоловіків від раку простати
Вчені шокували: прості гриби можуть убезпечити чоловіків від раку простати

Що потрібно знати про «чарівний» продукт і як правильно включити його у раціон.

7 січня 2026, 21:15
Проніна Анна

Гриби — продукт, який часто недооцінюють через специфічний смак, проте наукові дані доводять: вони можуть стати важливим союзником у профілактиці раку простати.

Вчені шокували: прості гриби можуть убезпечити чоловіків від раку простати

Японські дослідження показали, що регулярне вживання грибів істотно знижує ризик онкології у чоловіків

Японські вчені з університету Тохоку провели масштабне дослідження, залучивши 36 499 чоловіків старше 37 років. Учасники відповідали на питання про харчові звички, фізичну активність та стан здоров’я. Протягом тривалого спостереження 3,3% респондентів захворіли на рак передміхурової залози.

Результати виявили дивовижний ефект: чоловіки, які вживали гриби 1–2 рази на тиждень, знизили ризик розвитку онкології на 8%, а ті, хто споживав гриби тричі на тиждень, — на 17%.

За словами дослідників, ключову роль у цьому відіграє антиоксидант L-ерготіонеїн, який міститься в грибах. Ця речовина допомагає боротися з вільними радикалами, що здатні викликати мутації клітин та сприяти розвитку раку.

Доктор Шу Цзянь попередив, що немає сенсу інтуїтивно додавати гриби у раціон без урахування загальних харчових звичок та способу життя. Він наголосив: важливий комплексний підхід — здорове харчування, фізична активність і регулярні медичні обстеження.

Крім того, дослідники відзначають, що користь спостерігалася навіть при вживанні звичайних кулінарних грибів — печериць, шиїтаке та інших доступних сортів. Це означає, що для підтримки здоров’я не обов’язково купувати дорогі або екзотичні види.

Фахівці радять включати гриби у салати, супи, запіканки та страви на сковороді, при цьому уникати надмірного смаження, щоб не зруйнувати корисні антиоксиданти. Регулярне вживання цього продукту разом із іншими здоровими харчовими звичками може стати ефективною профілактикою онкологічних захворювань.

Це відкриття підтверджує ще один важливий принцип: здоров’я чоловіків багато в чому залежить від маленьких щоденних рішень, а прості продукти можуть мати великий вплив на довголіття і якість життя.

