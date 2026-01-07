Ученые шокировали: простые грибы могут обезопасить мужчин от рака простаты

Грибы — продукт, который часто недооценивают по специфическому вкусу, однако научные данные доказывают: они могут стать важным союзником в профилактике рака простаты .

Японские исследования показали, что регулярное употребление грибов существенно снижает риск онкологии у мужчин.

Японские ученые из университета Тохоку провели масштабное исследование, привлекая 36 499 мужчин старше 37 лет . Участники отвечали на вопросы о пищевых привычках, физической активности и состоянии здоровья. В течение длительного наблюдения 3,3% респондентов заболели раком предстательной железы .

Результаты проявили удивительный эффект: мужчины, употреблявшие грибы 1–2 раза в неделю , снизили риск развития онкологии на 8% , а те, кто потреблял грибы трижды в неделю , — на 17% .

По словам исследователей, ключевую роль в этом играет антиоксидант L-эрготионеин , содержащийся в грибах. Это вещество помогает бороться со свободными радикалами, способными вызывать мутации клеток и способствовать развитию рака.

Доктор Шу Цзянь предупредил, что нет смысла интуитивно добавлять грибы в рацион без учета общих пищевых привычек и образа жизни . Он подчеркнул: важный комплексный подход – здоровое питание, физическая активность и регулярные медицинские обследования .

Кроме того, исследователи отмечают, что польза наблюдалась даже при употреблении обычных кулинарных грибов – шампиньонов, шиитаке и других доступных сортов. Это значит, что для поддержания здоровья не обязательно покупать дорогие или экзотические виды.

Специалисты советуют включать грибы в салаты, супы, запеканки и блюда на сковороде , при этом избегать чрезмерной жарки, чтобы не разрушить полезные антиоксиданты. Регулярное употребление этого продукта вместе с другими здоровыми пищевыми привычками может стать эффективной профилактикой онкологических заболеваний.

Это открытие подтверждает еще один важный принцип: здоровье мужчин во многом зависит от маленьких ежедневных решений, а простые продукты могут оказать большое влияние на долголетие и качество жизни .

