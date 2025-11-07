Стрес не буде хвилювати завдяки цим 5 напоям: вчены здивували відкриттям

Після виснажливого дня багато людей шукають способи розслабитися — від перегляду серіалів до келиха вина. Проте дієтологи радять віддавати перевагу корисним напоям, які природним чином знижують стрес і сприяють відновленню організму. Про це повідомляє видання Real Simple.

Дієтологиня Кароліна Шнайдер зазначає, що для боротьби зі стресом особливо корисні напої, що містять магній, L-теанін, ашваганду та вітаміни групи B. Вони підтримують роботу ГАМК-рецепторів у мозку, зменшують рівень кортизолу та допомагають розслабитися.

Ось п’ять ефективних напоїв для зняття стресу:

Ромашковий чай

Відомий природний заспокійливий засіб. Ромашка багата на антиоксидант апігенін, який взаємодіє з рецепторами мозку та сприяє відпочинку. Чай не містить кофеїну, тому підходить для вечірнього вживання.

Зелений чай

Містить амінокислоту L-теанін, що стимулює вироблення альфа-хвиль у мозку — вони пов’язані зі спокоєм і концентрацією. Зелений чай або матча знижують тривожність без ефекту сонливості.

Гарячий шоколад

Какао у напої є джерелом триптофану — амінокислоти, що сприяє виробленню серотоніну та мелатоніну. Ці гормони відповідають за гарний настрій і здоровий сон. Теплий шоколад дарує відчуття затишку і розслаблення.

Сік із кислої вишні

Містить мелатонін, триптофан та антиоксидант проціанідин B-2, які допомагають зменшити окислювальний стрес, покращити сон і розслабитися. Тому вишневий сік часто називають природним засобом від стресу.

Тепле молоко

Традиційний засіб для заспокоєння. Містить триптофан, магній, мелатонін, лактозу та вітаміни групи B, які знижують напруження і допомагають легше заснути.

Портал "Коментарі" писав, що сьогодні на прилавках магазинів можна знайти безліч видів рослинної олії: соняшникову, оливкову, лляну, кукурудзяну та інші. Багатьох споживачів цікавить, яка з них корисніша — рафінована чи нерафінована. Експерти з харчової безпеки пояснюють, у чому полягає різниця та як правильно обирати олію для щоденного використання.