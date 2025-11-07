Стресс не будет волновать благодаря этим 5 напиткам: ученые удивили открытием

После изнуряющего дня многие ищут способы расслабиться — от просмотра сериалов до бокала вина. Однако диетологи советуют отдавать предпочтение полезным напиткам, которые естественным образом снижают стресс и способствуют восстановлению организма. Об этом сообщает издание Real Simple.

Диетология Каролина Шнайдер отмечает, что для борьбы со стрессом особенно полезны напитки, содержащие магний, L-теанин, ашваганду и витамины группы B. Они поддерживают работу ГАМК-рецепторов в мозге, уменьшают уровень кортизола и помогают расслабиться.

Вот пять эффективных напитков для снятия стресса:

Ромашковый чай

Известно природное успокаивающее средство. Ромашка богата антиоксидантом апигенин, который взаимодействует с рецепторами мозга и способствует отдыху. Чай не содержит кофеина, поэтому подходит для вечернего употребления.

Зеленый чай

Содержит аминокислоту L-теанин, стимулирующую выработку альфа-волн в мозге – они связаны со спокойствием и концентрацией. Зеленый чай или матч снижают тревожность без эффекта сонливости.

Горячий шоколад

Какао в напитке является источником триптофана — аминокислоты, способствующей выработке серотонина и мелатонина. Эти гормоны отвечают за хорошее настроение и здоровый сон. Теплый шоколад дарит чувство уюта и расслабления.

Сок из кислой вишни

Содержит мелатонин, триптофан и антиоксидант процианидин B-2, которые помогают снизить окислительный стресс, улучшить сон и расслабиться. Поэтому вишневый сок часто называют естественным средством от стресса.

Теплое молоко

Традиционное средство для успокоения. Содержит триптофан, магний, мелатонин, лактозу и витамины группы B, которые снижают напряжение и помогают легче уснуть.

