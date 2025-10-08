Рак швидко захоплює світ: у яких країнах найбільше онкохворих та на якому місці Україна

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Однією з основних причин смертності у світі називають рак. При цьому не у всіх країнах однакові темпи поширення хвороби.
Рак. Ілюстративне фото
У Всесвітньому фонді досліджень раку (WCRF) проаналізували показники захворюваності на рак у понад 180 країнах та виявили разючі контрасти між різними регіонами. Розуміння цих відмінностей проливає світло на те, як на це впливають спосіб життя, навколишнє середовище та звітність у сфері охорони здоров'я, йдеться в аналізі.
Найвищі у світі показники захворюваності на рак фіксують в Австралії та Новій Зеландії. Це пояснюється інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням у цих країнах, що призводить до більшої кількості випадків меланоми. У Південній півкулі, де розташовані обидві країни, літнє сонце особливо сильне через більший кут падіння сонячних променів і тонший озоновий шар.
При цьому у багатьох країнах з низьким і середнім рівнем доходу зареєстровані значно нижчі показники захворюваності на рак. Серед таких країн — Індія (99), Судан (96) і Нігер (84) — вони значно відстають від світових лідерів.
Однак є переконливі докази того, що багатші країни можуть повідомляти про вищі показники захворюваності на рак завдяки кращим методам виявлення та реєстрації хвороб.
Україна серед країн з помірною кількістю захворювань на рак — 200 осіб на 100 тис. населення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який “непомітний” симптом може сигналізувати про рак.