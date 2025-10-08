logo_ukra

Рак швидко захоплює світ: у яких країнах найбільше онкохворих та на якому місці Україна
Рак швидко захоплює світ: у яких країнах найбільше онкохворих та на якому місці Україна

Стало відомо, у яких країнах найчастіше хворіють на рак

8 жовтня 2025, 23:39
Однією з основних причин смертності у світі називають рак. При цьому не у всіх країнах однакові темпи поширення хвороби. 

Рак швидко захоплює світ: у яких країнах найбільше онкохворих та на якому місці Україна

Рак. Ілюстративне фото

У Всесвітньому фонді досліджень раку (WCRF) проаналізували показники захворюваності на рак у понад 180 країнах та виявили разючі контрасти між різними регіонами. Розуміння цих відмінностей проливає світло на те, як на це впливають спосіб життя, навколишнє середовище та звітність у сфері охорони здоров'я, йдеться в аналізі.

Найвищі у світі показники захворюваності на рак фіксують в Австралії та Новій Зеландії. Це пояснюється інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням у цих країнах, що призводить до більшої кількості випадків меланоми. У Південній півкулі, де розташовані обидві країни, літнє сонце особливо сильне через більший кут падіння сонячних променів і тонший озоновий шар. 

“Меланома — це серйозний вид раку шкіри, який розвивається з пігментних клітин, що називаються меланоцитами, і має більшу схильність до поширення, ніж інші види раку шкіри. Його основною причиною є вплив ультрафіолетового випромінювання”, — йдеться у повідомленні.

Рак швидко захоплює світ: у яких країнах найбільше онкохворих та на якому місці Україна - фото 2

При цьому у багатьох країнах з низьким і середнім рівнем доходу зареєстровані значно нижчі показники захворюваності на рак. Серед таких країн — Індія (99), Судан (96) і Нігер (84) — вони значно відстають від світових лідерів.

“Ці нижчі показники не завжди означають меншу захворюваність на рак, а скоріше різницю в методах виявлення та реєстрації захворювань”, — зазначено у звіті.

Однак є переконливі докази того, що багатші країни можуть повідомляти про вищі показники захворюваності на рак завдяки кращим методам виявлення та реєстрації хвороб.

Україна серед країн з помірною кількістю захворювань на рак — 200 осіб на 100 тис. населення. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який “непомітний” симптом може сигналізувати про рак.




Джерело: https://www.visualcapitalist.com/mapped-cancer-rates-by-country/
