logo_ukra

BTC/USD

104370

ETH/USD

3530.87

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я народна медицина Найкращі заспокійливі чаї, що рятують від стресу та болю: що радять експерти
commentss НОВИНИ Всі новини

Найкращі заспокійливі чаї, що рятують від стресу та болю: що радять експерти

Ці напої знімають стрес і сприяють швидкому природному розслабленню

11 листопада 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У сучасному ритмі життя головний біль і стрес стали звичними супутниками. Замість того щоб одразу вдаватися до заспокійливих препаратів, можна скористатися природними методами: багато чаїв і напоїв мають природні заспокійливі та знеболювальні властивості. Важливо обрати напій, який не лише полегшить стан, а й подарує приємний смак та аромат.

Найкращі заспокійливі чаї, що рятують від стресу та болю: що радять експерти

Фото: з відкритих джерел

Напої, що допомагають зняти стрес і головний біль:

Лимонно-м’ятний чай. Цей напій розслаблює судини мозку, зменшує спазми та втому. М’ята містить ментол, який природно знижує нервову напругу, а лимон стимулює кровообіг і додає енергії. Рецепт: залийте окропом 5 листочків м’яти, додайте скибочку лимона та чайну ложку меду. Настоюйте 10 хвилин і пийте повільно — біль відступає вже через кілька хвилин.

Лавандовий чай. Лаванда відома як природний антидепресант і засіб для кращого сну. Чай із її квітів заспокоює нерви, допомагає впоратися з мігренню та покращує емоційний стан. Рецепт: чайна ложка сушеної лаванди на склянку окропу, настоювати 7-8 хвилин.

Гаряче какао з корицею. Какао містить магній і триптофан, які стимулюють вироблення серотоніну — гормону радості. Кориця покращує кровообіг і допомагає зняти судинний спазм. Рецепт: 1 ст. ложка какао, 1 ч. ложка меду, дрібка кориці та тепле молоко. Напій не лише знімає біль, а й покращує настрій. 

Імбирний напій. Імбир активізує кровообіг, зменшує запалення й допомагає при головному болю, викликаному перевтомою чи застудою. Рецепт: 1 ч. ложка натертого свіжого імбиру, залити окропом і додати мед. Пити теплим — ефект відчується вже через 15 хвилин.

Вівсяний напій із медом. Ніжний і поживний напій допомагає відновитися після стресу або безсонної ночі. Вівсянка містить вітаміни групи B, що підтримують нервову систему. Рецепт: ложку вівсяних пластівців залити окропом, настояти 10 хвилин, процідити й додати мед. Такий напій діє як легкий природний заспокійливий засіб без побічних ефектів.

Як вже писали "Коментарі",  нове дослідження спростовує поширений міф про шкоду кави для серця: виявилося, що цей напій може навіть зменшувати ризик розвитку аритмії. Про такі результати повідомляє The Guardian із посиланням на клінічне дослідження Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf).



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини