Стресс и боль уйдут в прошлое: названы наиболее целебные чаи

В современном ритме жизни головная боль и стресс стали обычными спутниками. Вместо того чтобы сразу прибегать к успокаивающим препаратам, можно воспользоваться естественными методами: многие чаи и напитки обладают природными успокаивающими и обезболивающими свойствами. Важно выбрать напиток, который не только облегчит состояние, но подарит приятный вкус и аромат.

Фото: из открытых источников

Напитки, помогающие снять стресс и головные боли:

Лимонно-мятный чай. Этот напиток расслабляет сосуды мозга, уменьшает спазмы и усталость. Мята содержит ментол, который естественно понижает нервное напряжение, а лимон провоцирует кровообращение и добавляет энергии. Рецепт: залейте кипятком 5 листочков мяты, добавьте ломтик лимона и чайную ложку меда. Настаивайте 10 минут и пейте медленно – боль отступает уже через несколько минут.

Лавандовый чай. Лаванда известна как природный антидепрессант и средство для лучшего сна. Чай из ее цветов успокаивает нервы, помогает справиться с мигренью и улучшает эмоциональное состояние. Рецепт: чайная ложка сушеной лаванды на стакан кипятка, настаивать 7-8 минут.

Горячее какао с корицей. Какао содержит магний и триптофан, стимулирующие выработку серотонина – гормона радости. Корица улучшает кровообращение и помогает снять сосудистый спазм. Рецепт: 1 ст. ложка какао, 1 ч. ложка меда, щепотка корицы и теплое молоко. Напиток не только снимает боли, но и улучшает настроение.

Имбирный напиток. Имбирь активизирует кровообращение, уменьшает воспаление и помогает при головной боли, вызванной переутомлением или простудой. Рецепт: 1 ч. ложка натертого свежего имбиря, залить крутым кипятком и добавить мед. Пить теплым – эффект почувствуется уже через 15 минут.

Овсяный напиток с медом. Нежный и питательный напиток помогает восстановиться после стресса или бессонной ночи. Овсянка содержит витамины группы B, поддерживающие нервную систему. Рецепт: ложку овсяных хлопьев залить крутым кипятком, настоять 10 минут, процедить и добавить мед. Такой напиток действует как легкое природное успокаивающее средство без побочных эффектов.

Как уже писали "Комментарии", новое исследование опровергает распространенный миф о вреде кофе для сердца: оказалось, что этот напиток может даже снизить риск развития аритмии. О таких результатах сообщает The Guardian со ссылкой на клиническое исследование Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf).