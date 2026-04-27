Морозиво більше не “ворог” – вчені виявили неочікуваний вплив популярного десерту на здоров’я

Звичне уявлення про морозиво як виключно шкідливий десерт поступово руйнується. Нові наукові спостереження вказують на те, що цей продукт може мати неочікуваний позитивний ефект для організму – щоправда, лише за певних умов.

Морозиво може бути корисним – що показали дослідження і чому все не так просто

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у дослідженнях, оприлюднених на базі Harvard University.

Що саме виявили науковці

У межах спостережень дослідники звернули увагу на цікаву закономірність: люди, які регулярно вживають морозиво, мали кращі середні показники здоров’я.

Зокрема, у них фіксували нижчий ризик розвитку цукровий діабет, а також меншу ймовірність серцево-судинних проблем. Крім того, не було виявлено прямого зв’язку між споживанням морозива та набором зайвої ваги.

Такі результати виглядають парадоксально, адже морозиво традиційно вважається висококалорійним продуктом із високим вмістом цукру.

У чому може бути причина

Фахівці звертають увагу на склад морозива, особливо на молочні жири. У центрі досліджень – речовина під назвою кон’югована лінолева кислота.

Саме вона, за припущеннями вчених, може впливати на обмін речовин, підтримувати стан судин і навіть бути пов’язаною з процесами спалювання жиру.

Це частково пояснює, чому продукт, який довгий час вважали “шкідливим”, у певних умовах демонструє протилежний ефект.

Чому не варто робити поспішні висновки

Попри оптимістичні результати, дослідники підкреслюють важливу деталь – мова йде лише про кореляцію, а не про доведену користь.

Інакше кажучи, сам факт споживання морозива не гарантує покращення здоров’я. Люди, які дозволяють собі десерти, можуть загалом вести більш збалансований спосіб життя, більше рухатися або краще харчуватися.

Також значення має якість продукту, його склад і кількість.

Де межа між користю і шкодою

Ключовий фактор – помірність. Саме вона визначає, чи стане морозиво частиною збалансованого раціону, чи навпаки – джерелом проблем.

Надмірне споживання солодощів, як і раніше, пов’язане з ризиками для здоров’я, включно з порушенням обміну речовин та підвищенням рівня глюкози.

Таким чином, морозиво не є “ліками”, але може вписуватися у здоровий спосіб життя без негативних наслідків.

