Маленьке насіння – великий ефект: продукт, який рятує серце і жіноче здоров’я

Гарбузове насіння, яке багато хто недооцінює, може стати справжнім суперфудом для організму – особливо для серця та жіночого здоров’я.

Лікарі назвали простий продукт, який допомагає серцю, волоссю і гормонам

Як повідомляють "Коментарі", про це пише zdorovia.com.ua.

Експерти наголошують: навіть невелика кількість цього продукту здатна позитивно впливати на кілька важливих систем організму одночасно.

Чим корисне для жінок

Гарбузове насіння містить залізо, якого часто бракує жіночому організму. Усього одна жменя забезпечує близько 5% добової норми.

Крім того, у складі є фітоестрогени – природні речовини, які можуть полегшувати симптоми менопаузи, покращувати сон і стабілізувати емоційний стан.

Допомога для волосся

Насіння багате на цинк і вітамін Е – ці компоненти стимулюють кровообіг у шкірі голови та активізують волосяні фолікули.

Саме тому гарбузове насіння і його олія часто використовуються як природний засіб проти випадіння волосся.

Захист для серця

У складі насіння є амінокислота аргінін, яка сприяє утворенню оксиду азоту. Ця речовина допомагає розширювати судини та покращує кровообіг.

Також вітаміни та мікроелементи у складі можуть знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Як впливає на холестерин

Гарбузове насіння містить стерини та розчинні волокна, які допомагають зменшити рівень “поганого” холестерину.

Вони блокують його всмоктування в кишечнику та сприяють виведенню з організму, що знижує ризик ураження судин.

Що важливо знати

Найбільшу користь гарбузове насіння приносить при регулярному, але помірному вживанні.

Достатньо невеликої жмені на день, щоб підтримати серце, гормональний баланс і загальний стан організму.

Раніше "Коментарі" повідомляли, які продукти позитивно впливають на нервову систему.