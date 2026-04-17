Маленьке насіння – великий ефект: продукт, який рятує серце і жіноче здоров’я

Проніна Анна
Гарбузове насіння, яке багато хто недооцінює, може стати справжнім суперфудом для організму – особливо для серця та жіночого здоров’я.
Лікарі назвали простий продукт, який допомагає серцю, волоссю і гормонам
Експерти наголошують: навіть невелика кількість цього продукту здатна позитивно впливати на кілька важливих систем організму одночасно.
Гарбузове насіння містить залізо, якого часто бракує жіночому організму. Усього одна жменя забезпечує близько 5% добової норми.
Крім того, у складі є фітоестрогени – природні речовини, які можуть полегшувати симптоми менопаузи, покращувати сон і стабілізувати емоційний стан.
Насіння багате на цинк і вітамін Е – ці компоненти стимулюють кровообіг у шкірі голови та активізують волосяні фолікули.
Саме тому гарбузове насіння і його олія часто використовуються як природний засіб проти випадіння волосся.
У складі насіння є амінокислота аргінін, яка сприяє утворенню оксиду азоту. Ця речовина допомагає розширювати судини та покращує кровообіг.
Також вітаміни та мікроелементи у складі можуть знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Гарбузове насіння містить стерини та розчинні волокна, які допомагають зменшити рівень “поганого” холестерину.
Вони блокують його всмоктування в кишечнику та сприяють виведенню з організму, що знижує ризик ураження судин.
Найбільшу користь гарбузове насіння приносить при регулярному, але помірному вживанні.
Достатньо невеликої жмені на день, щоб підтримати серце, гормональний баланс і загальний стан організму.
