logo

BTC/USD

75741

ETH/USD

2354.83

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Маленькие семена – большой эффект: продукт, спасающий сердце и женское здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Маленькие семена – большой эффект: продукт, спасающий сердце и женское здоровье

Достаточно горсти в день – и организм получает мощную поддержку.

17 апреля 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Тыквенные семена, которые многие недооценивают, могут стать настоящим суперфудом для организма – особенно для сердца и женского здоровья.

Врачи назвали простой продукт, помогающий сердцу, волосам и гормонам

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет zdorovia.com.ua.

Эксперты отмечают: даже небольшое количество этого продукта способно оказывать положительное воздействие на несколько важных систем организма одновременно.

Чем полезно для женщин

Тыквенные семена содержат железо, которого часто не хватает женскому организму. Всего одна горсть обеспечивает около 5% суточной нормы.

Кроме того, в составе есть фитоэстрогены – природные вещества, которые могут облегчать симптомы менопаузы, улучшать сон и стабилизировать эмоциональное состояние.

Помощь для волос

Семена богаты цинком и витамином Е – эти компоненты стимулируют кровообращение в коже головы и активизируют волосяные фолликулы.

Именно поэтому тыквенные семена и их масло часто используются как природное средство против выпадения волос.

Защита для сердца

В составе семян есть аминокислота аргинин, способствующая образованию оксида азота. Это вещество помогает расширять сосуды и улучшает кровообращение.

Также витамины и микроэлементы в составе могут снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как влияет на холестерин

Тыквенные семена содержат стерины и растворимые волокна, которые помогают уменьшить уровень "плохого" холестерина.

Они блокируют его всасывание в кишечнике и способствуют выведению из организма, что снижает риск поражения сосудов.

Что важно знать

Наибольшую пользу тыквенные семена приносят при регулярном, но умеренном употреблении.

Достаточно небольшой пригоршни в день, чтобы поддержать сердце, гормональный баланс и общее состояние организма.

Ранее "Комментарии" сообщали , какие продукты положительно влияют на нервную систему.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости