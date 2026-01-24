logo_ukra

«Лікарі мовчать, а бабусі знають»: паста Амосова знову на піку — що це за суміш і чому її їдять ложками

Паста Амосова, яку радив легендарний кардіохірург, переживає новий бум популярності. Цю солодку суміш називають “домашнім еліксиром для серця, імунітету та крові” — і недарма.

24 січня 2026, 15:30
Паста Амосова — це не просто "бабусин рецепт", а добре відома натуральна суміш, яку рекомендував академік Микола Амосов для підтримки серця, судин та загального тонусу організму. У часи, коли аптечні полиці ломляться від добавок, усе більше українців повертаються до перевіреної класики з сухофруктів, меду та горіхів.

«Лікарі мовчать, а бабусі знають»: паста Амосова знову на піку — що це за суміш і чому її їдять ложками

Бабусина медицина, яка рятує серце: як приготувати пасту Амосова вдома і зміцнити судини

У чому секрет? У складі — курага, родзинки, чорнослив, інжир, волоські горіхи, лимон і мед. Цей набір — справжній концентрат калію, магнію, клітковини та антиоксидантів, які особливо важливі для серця та кровообігу.

Класичний рецепт пасти Амосова

Інгредієнти (по 200–500 г):

  • курага

  • родзинки

  • чорнослив

  • інжир

  • волоські горіхи

  • 1 лимон (зі шкіркою, без кісточок)

  • натуральний мед

Як готувати:
Сухофрукти добре промити й висушити. Подрібнити всі інгредієнти разом із лимоном у блендері або м’ясорубці. Додати мед та ретельно перемішати до однорідної маси.

Зберігання:
У скляній банці з кришкою в холодильнику.

Як правильно вживати, щоб був ефект

  • Дорослим: 1 столова ложка 1–3 рази на день

  • Дітям: 1 чайна або десертна ложка

  • Коли їсти: натщесерце або після їжі, щоб не подразнювати шлунок

  • Курс: найкраще — навесні та восени

    Чим корисна паста Амосова

    • зміцнює серцевий м’яз і судини

    • покращує кровообіг

    • допомагає при анемії та низькому гемоглобіні

    • нормалізує роботу кишечника

    • знижує рівень "поганого" холестерину

    • сприяє швидшому відновленню після хвороб

    Кому варто бути обережним

    Попри користь, паста підходить не всім. Її не рекомендують при:



