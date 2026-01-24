«Лікарі мовчать, а бабусі знають»: паста Амосова знову на піку — що це за суміш і чому її їдять ложками

Паста Амосова — це не просто "бабусин рецепт", а добре відома натуральна суміш, яку рекомендував академік Микола Амосов для підтримки серця, судин та загального тонусу організму. У часи, коли аптечні полиці ломляться від добавок, усе більше українців повертаються до перевіреної класики з сухофруктів, меду та горіхів.

Бабусина медицина, яка рятує серце: як приготувати пасту Амосова вдома і зміцнити судини

У чому секрет? У складі — курага, родзинки, чорнослив, інжир, волоські горіхи, лимон і мед. Цей набір — справжній концентрат калію, магнію, клітковини та антиоксидантів, які особливо важливі для серця та кровообігу.

Класичний рецепт пасти Амосова

Інгредієнти (по 200–500 г):

курага

родзинки

чорнослив

інжир

волоські горіхи

1 лимон (зі шкіркою, без кісточок)

натуральний мед

Як готувати:

Сухофрукти добре промити й висушити. Подрібнити всі інгредієнти разом із лимоном у блендері або м’ясорубці. Додати мед та ретельно перемішати до однорідної маси.

Зберігання:

У скляній банці з кришкою в холодильнику.

Як правильно вживати, щоб був ефект

Дорослим: 1 столова ложка 1–3 рази на день

Дітям: 1 чайна або десертна ложка

Коли їсти: натщесерце або після їжі, щоб не подразнювати шлунок

Курс: найкраще — навесні та восени Чим корисна паста Амосова зміцнює серцевий м’яз і судини покращує кровообіг допомагає при анемії та низькому гемоглобіні нормалізує роботу кишечника знижує рівень "поганого" холестерину сприяє швидшому відновленню після хвороб Кому варто бути обережним Попри користь, паста підходить не всім. Її не рекомендують при: алергії на мед або горіхи цукровому діабеті (через високий вміст природних цукрів) загостренні захворювань ШКТ Читайте також в "Коментарях", як приготувати відвар вівса, аби "почистити" печінку.

