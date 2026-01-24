«Врачи молчат, а бабушки знают»: паста Амосова снова на пике — что это за смесь и почему ее едят ложками

Паста Амосова – это не просто "бабушкин рецепт", а хорошо известная натуральная смесь, которую рекомендовал академик Николай Амосов для поддержки сердца, сосудов и общего тонуса организма. Во времена, когда аптечные полки ломятся от добавок, все больше украинцев возвращаются в проверенную классику из сухофруктов, меда и орехов.

Бабушкина медицина, которая спасает сердце: как приготовить пасту Амосова дома и укрепить сосуды

В чем секрет? В составе – курага, изюм, чернослив, инжир, грецкие орехи, лимон и мед . Этот набор является настоящим концентратом калия, магния, клетчатки и антиоксидантов, которые особенно важны для сердца и кровообращения.

Классический рецепт пасты Амосова

Ингредиенты (по 200–500 г):

курага

изюм

чернослив

инжир

грецкие орехи

1 лимон (с кожурой, без косточек)

натуральный мед

Как готовить:

Сухофрукты хорошо промыть и высушить. Измельчить все ингредиенты вместе с лимоном в блендере или мясорубке. Добавить мед и тщательно перемешать в однородную массу.

Хранение:

В стеклянной банке с крышкой в холодильнике.

Как правильно употреблять, чтобы был эффект

Взрослым: 1 столовая ложка 1-3 раза в день

Детям: 1 чайная или десертная ложка

Когда есть: натощак или после еды, чтобы не раздражать желудок

Курс: лучше всего – весной и осенью Чем полезна паста Амосова укрепляет сердечную мышцу и сосуды улучшает кровообращение помогает при анемии и низком гемоглобине нормализует работу кишечника снижает уровень "плохого" холестерина способствует более быстрому восстановлению после болезней Кому следует быть осторожным Несмотря на пользу, паста подходит не всем. Ее не рекомендуют при: аллергии на мед или орехи сахарном диабете (из-за высокого содержания природных сахаров) обострении заболеваний ЖКТ


