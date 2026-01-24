logo

«Врачи молчат, а бабушки знают»: паста Амосова снова на пике — что это за смесь и почему ее едят ложками

Паста Амосова, которую советовал легендарный кардиохирург, переживает новый бум популярности. Эту сладкую смесь называют "домашним эликсиром для сердца, иммунитета и крови" - и не зря.

24 января 2026, 15:30
Паста Амосова – это не просто "бабушкин рецепт", а хорошо известная натуральная смесь, которую рекомендовал академик Николай Амосов для поддержки сердца, сосудов и общего тонуса организма. Во времена, когда аптечные полки ломятся от добавок, все больше украинцев возвращаются в проверенную классику из сухофруктов, меда и орехов.

«Врачи молчат, а бабушки знают»: паста Амосова снова на пике — что это за смесь и почему ее едят ложками

Бабушкина медицина, которая спасает сердце: как приготовить пасту Амосова дома и укрепить сосуды

В чем секрет? В составе – курага, изюм, чернослив, инжир, грецкие орехи, лимон и мед . Этот набор является настоящим концентратом калия, магния, клетчатки и антиоксидантов, которые особенно важны для сердца и кровообращения.

Классический рецепт пасты Амосова

Ингредиенты (по 200–500 г):

  • курага

  • изюм

  • чернослив

  • инжир

  • грецкие орехи

  • 1 лимон (с кожурой, без косточек)

  • натуральный мед

Как готовить:
Сухофрукты хорошо промыть и высушить. Измельчить все ингредиенты вместе с лимоном в блендере или мясорубке. Добавить мед и тщательно перемешать в однородную массу.

Хранение:
В стеклянной банке с крышкой в холодильнике.

Как правильно употреблять, чтобы был эффект

  • Взрослым: 1 столовая ложка 1-3 раза в день

  • Детям: 1 чайная или десертная ложка

  • Когда есть: натощак или после еды, чтобы не раздражать желудок

  • Курс: лучше всего – весной и осенью

    Чем полезна паста Амосова

    • укрепляет сердечную мышцу и сосуды

    • улучшает кровообращение

    • помогает при анемии и низком гемоглобине

    • нормализует работу кишечника

    • снижает уровень "плохого" холестерина

    • способствует более быстрому восстановлению после болезней

    Кому следует быть осторожным

    Несмотря на пользу, паста подходит не всем. Ее не рекомендуют при:



