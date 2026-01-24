«Врачи молчат, а бабушки знают»: паста Амосова снова на пике — что это за смесь и почему ее едят ложками

Рубрики
Паста Амосова – это не просто "бабушкин рецепт", а хорошо известная натуральная смесь, которую рекомендовал академик Николай Амосов для поддержки сердца, сосудов и общего тонуса организма. Во времена, когда аптечные полки ломятся от добавок, все больше украинцев возвращаются в проверенную классику из сухофруктов, меда и орехов.
Бабушкина медицина, которая спасает сердце: как приготовить пасту Амосова дома и укрепить сосуды
В чем секрет? В составе – курага, изюм, чернослив, инжир, грецкие орехи, лимон и мед . Этот набор является настоящим концентратом калия, магния, клетчатки и антиоксидантов, которые особенно важны для сердца и кровообращения.
Ингредиенты (по 200–500 г):
курага
изюм
чернослив
инжир
грецкие орехи
1 лимон (с кожурой, без косточек)
натуральный мед
Как готовить:
Сухофрукты хорошо промыть и высушить. Измельчить все ингредиенты вместе с лимоном в блендере или мясорубке. Добавить мед и тщательно перемешать в однородную массу.
Хранение:
В стеклянной банке с крышкой в холодильнике.
Взрослым: 1 столовая ложка 1-3 раза в день
Детям: 1 чайная или десертная ложка
Когда есть: натощак или после еды, чтобы не раздражать желудок
Курс: лучше всего – весной и осенью
укрепляет сердечную мышцу и сосуды
улучшает кровообращение
помогает при анемии и низком гемоглобине
нормализует работу кишечника
снижает уровень "плохого" холестерина
способствует более быстрому восстановлению после болезней
Несмотря на пользу, паста подходит не всем. Ее не рекомендуют при:
аллергии на мед или орехи
сахарном диабете (из-за высокого содержания природных сахаров)
обострении заболеваний ЖКТ
