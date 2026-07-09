Лікар назвав 5 жахливих ранкових звичок, які “вбивають” організм

Правильний ранок — запорука гарного дня. Лікарі вказують, що деякі шкідливі ранкові звички можуть не тільки поступово “вбивати” організм, а й провокувати неправильні рішення протягом дня.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Сімейний лікар доктор Девід Вайнштейн розповів про п'ять поширених ранкових звичок, від яких варто позбутися, пише видання Мirror.

Ранкова кава — поширена ситуація для багатьох людей. Однак лікар радить перед вживанням кофеїну випити до пів літра води, щоб відновити водний баланс після ночі. Кофеїн натщесерце може призвести до головного болю та зневоднення протягом дня.

Пластівці на сніданок — хоча їх рекламують, як здоровий сніданок, та, за словами лікаря, це цукровий удар. Після такого сніданку голод повернеться протягом двох годин. Замість пластівців краще обрати грецький йогурт з ягодами та горіхами, щоб отримати заряд білка та корисних жирів на день.

Відмова від сніданку - це викличе відчуття голоду о 10-ї чи 11-ї ранку і виникне бажання нездорового перекусу — снеків чи солодощів.

Стрес після пробудження — лікар не радить відразу читати новини та повідомлення. Варто взагалі залишати телефон поза спальнею і не брати його протягом 15 хвилин після пробудження.

Швидкий перехід до роботи чи машини - лікар радить після пробудження зробити розтяжку чи прогулятися на свіжому повітрі. 15 хвилин руху прояснюють голову, покращують настрій та енергію, а також готують організм до дня, пояснює лікар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про симптоми діабету, які виникають вранці. Серед них спрага, голод та часта потреба сечовипускань.



