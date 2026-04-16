Квашена капуста “лікує” виразку: лікарі пояснили, де правда і в чому небезпека

Фахівці підтверджують користь, але наголошують на ключовій умові, без якої ефекту не буде.

16 квітня 2026, 09:58
Проніна Анна

Квашена капуста давно вважається одним із найкорисніших продуктів для травлення. Однак останнім часом у мережі активно поширюється твердження, що вона нібито здатна “вилікувати” виразку шлунка. Насправді ж ситуація значно складніша, і медики говорять про важливий нюанс.

Сік, який може загоювати шлунок: чому квашена капуста працює – але не для всіх

Як повідомляють "Коментарі", про це пише видання "Країна здоров'я" з посиланням на думку фахівців у сфері гастроентерології.

Чому капуста дійсно корисна

Основний “лікувальний” ефект квашеної капусти пов’язують із так званим вітаміном U (похідною амінокислоти метіоніну).

Ця речовина:
– сприяє загоєнню слизової оболонки шлунка;
– нормалізує секрецію травних залоз;
– допомагає зменшити запалення.

Ще до появи сучасних препаратів капустяний сік використовували для лікування виразкової хвороби, а дослідження показували, що він може прискорювати загоєння ушкоджень слизової.

Також продукт має додатковий плюс – ферментація. Квашена капуста містить пробіотики, які покращують мікрофлору кишківника і підтримують імунітет.

Але є ключова умова

Попри всі переваги, лікарі підкреслюють: квашена капуста не є універсальним “ліками” від виразки.

Головна умова – її можна вживати лише на певних стадіях захворювання.

Йдеться про період, коли:
– гостра фаза вже минула;
– виразка переходить у підгострий або стадію загоєння.

У період загострення будь-які кислі продукти, включно з квашеною капустою, можуть навпаки подразнювати слизову і погіршити стан.

Чому не варто переоцінювати ефект

Фахівці також звертають увагу на ще один важливий момент: для лікувального ефекту потрібна досить велика кількість активної речовини.

Зокрема, значна доза вітаміну U міститься саме у свіжому капустяному соку, а не в самій квашеній капусті. Тому використовувати її як основний метод лікування – неправильно.

Вона може бути лише:
– допоміжним засобом;
– частиною профілактики;
– елементом дієтичного харчування.

Ще один важливий нюанс

Експерти наголошують: користь має лише “правильна” квашена капуста.

Якщо під час приготування використовують оцет, продукт втрачає частину корисних властивостей і може навіть шкодити шлунку.

Саме тому для оздоровчого ефекту підходить лише натуральне бродіння – без додавання оцту та агресивних консервантів.

Висновок, який часто ігнорують

Квашена капуста дійсно може позитивно впливати на шлунок і навіть сприяти загоєнню слизової. Але вона не є ліками у прямому сенсі.

Головне правило – правильний момент і помірність.

Без консультації лікаря та у фазі загострення цей продукт може зробити більше шкоди, ніж користі.

Читайте також в "Коментарях", які продукти допоможуть відновити печінку. 



