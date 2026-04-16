Квашена капуста “лікує” виразку: лікарі пояснили, де правда і в чому небезпека

Проніна Анна
Квашена капуста давно вважається одним із найкорисніших продуктів для травлення. Однак останнім часом у мережі активно поширюється твердження, що вона нібито здатна “вилікувати” виразку шлунка. Насправді ж ситуація значно складніша, і медики говорять про важливий нюанс.
Сік, який може загоювати шлунок: чому квашена капуста працює – але не для всіх
Як повідомляють "Коментарі", про це пише видання "Країна здоров'я" з посиланням на думку фахівців у сфері гастроентерології.
Основний “лікувальний” ефект квашеної капусти пов’язують із так званим вітаміном U (похідною амінокислоти метіоніну).
Ця речовина:
– сприяє загоєнню слизової оболонки шлунка;
– нормалізує секрецію травних залоз;
– допомагає зменшити запалення.
Ще до появи сучасних препаратів капустяний сік використовували для лікування виразкової хвороби, а дослідження показували, що він може прискорювати загоєння ушкоджень слизової.
Також продукт має додатковий плюс – ферментація. Квашена капуста містить пробіотики, які покращують мікрофлору кишківника і підтримують імунітет.
Попри всі переваги, лікарі підкреслюють: квашена капуста не є універсальним “ліками” від виразки.
Головна умова – її можна вживати лише на певних стадіях захворювання.
Йдеться про період, коли:
– гостра фаза вже минула;
– виразка переходить у підгострий або стадію загоєння.
У період загострення будь-які кислі продукти, включно з квашеною капустою, можуть навпаки подразнювати слизову і погіршити стан.
Фахівці також звертають увагу на ще один важливий момент: для лікувального ефекту потрібна досить велика кількість активної речовини.
Зокрема, значна доза вітаміну U міститься саме у свіжому капустяному соку, а не в самій квашеній капусті. Тому використовувати її як основний метод лікування – неправильно.
Вона може бути лише:
– допоміжним засобом;
– частиною профілактики;
– елементом дієтичного харчування.
Експерти наголошують: користь має лише “правильна” квашена капуста.
Якщо під час приготування використовують оцет, продукт втрачає частину корисних властивостей і може навіть шкодити шлунку.
Саме тому для оздоровчого ефекту підходить лише натуральне бродіння – без додавання оцту та агресивних консервантів.
Квашена капуста дійсно може позитивно впливати на шлунок і навіть сприяти загоєнню слизової. Але вона не є ліками у прямому сенсі.
Головне правило – правильний момент і помірність.
Без консультації лікаря та у фазі загострення цей продукт може зробити більше шкоди, ніж користі.
