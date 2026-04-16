Квашеная капуста "лечит" язву: врачи объяснили, где правда и в чем опасность

Проніна Анна
Квашеная капуста давно считается одним из самых полезных пищеварительных продуктов. Однако в последнее время в сети активно распространяется утверждение, что она якобы способна вылечить язву желудка. На самом же деле ситуация гораздо сложнее, и медики говорят о важном нюансе.
Сок, который может залечивать желудок: почему квашеная капуста работает – но не для всех
Как сообщают "Комментарии", об этом пишет издание "Страна здоровья" со ссылкой на мнение специалистов в сфере гастроэнтерологии.
Основной "лечебный" эффект квашеной капусты связывают с так называемым витамином U (производной аминокислоты метионина).
Это вещество:
– способствует заживлению слизистой желудка;
– нормализует секрецию пищеварительных желез;
– помогает уменьшить воспаление.
Еще до появления современных препаратов капустный сок использовали для лечения язвенной болезни, а исследования показывали, что он может ускорять заживление слизистой повреждений.
Также продукт имеет дополнительный плюс – ферментацию. Квашеная капуста содержит пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника и поддерживающие иммунитет.
Несмотря на все преимущества, врачи подчеркивают: квашеная капуста не является универсальным "лекарством" от язвы.
Главное условие – его можно использовать только на определенных стадиях заболевания.
Речь идет о периоде, когда:
– острая фаза уже прошла;
– язва переходит в подострый или стадию заживления.
В период обострения любые кислые продукты, включая квашеную капусту, могут наоборот раздражать слизистую и ухудшить состояние.
Специалисты также обращают внимание на еще один немаловажный момент: для лечебного эффекта требуется достаточно большое количество активного вещества.
В частности, значительная доза витамина U содержится именно в свежем капустном соке, а не в самой квашеной капусте. Поэтому использовать его как основной метод лечения – неправильно.
Она может быть только:
– вспомогательным средством;
– частью профилактики;
– элементом диетического питания.
Эксперты отмечают: польза имеет только "правильная" квашеная капуста.
Если при приготовлении используется уксус, продукт теряет часть полезных свойств и может даже вредить желудку.
Именно поэтому для оздоровительного эффекта подходит только натуральное брожение – без добавления уксуса и агрессивных консервантов.
Квашеная капуста действительно может оказывать положительное воздействие на желудок и даже способствовать заживлению слизистой. Но она не лекарство в прямом смысле.
Главное правило – правильный момент и умеренность.
Без консультации врача и в фазе обострения этот продукт может принести больше вреда, чем пользы.
