Квашеная капуста "лечит" язву: врачи объяснили, где правда и в чем опасность

Квашеная капуста давно считается одним из самых полезных пищеварительных продуктов. Однако в последнее время в сети активно распространяется утверждение, что она якобы способна вылечить язву желудка. На самом же деле ситуация гораздо сложнее, и медики говорят о важном нюансе.

Сок, который может залечивать желудок: почему квашеная капуста работает – но не для всех

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет издание "Страна здоровья" со ссылкой на мнение специалистов в сфере гастроэнтерологии.

Почему капуста действительно полезна

Основной "лечебный" эффект квашеной капусты связывают с так называемым витамином U (производной аминокислоты метионина).

Это вещество:

– способствует заживлению слизистой желудка;

– нормализует секрецию пищеварительных желез;

– помогает уменьшить воспаление.

Еще до появления современных препаратов капустный сок использовали для лечения язвенной болезни, а исследования показывали, что он может ускорять заживление слизистой повреждений.

Также продукт имеет дополнительный плюс – ферментацию. Квашеная капуста содержит пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника и поддерживающие иммунитет.

Но есть ключевое условие

Несмотря на все преимущества, врачи подчеркивают: квашеная капуста не является универсальным "лекарством" от язвы.

Главное условие – его можно использовать только на определенных стадиях заболевания.

Речь идет о периоде, когда:

– острая фаза уже прошла;

– язва переходит в подострый или стадию заживления.

В период обострения любые кислые продукты, включая квашеную капусту, могут наоборот раздражать слизистую и ухудшить состояние.

Почему не стоит переоценивать эффект

Специалисты также обращают внимание на еще один немаловажный момент: для лечебного эффекта требуется достаточно большое количество активного вещества.

В частности, значительная доза витамина U содержится именно в свежем капустном соке, а не в самой квашеной капусте. Поэтому использовать его как основной метод лечения – неправильно.

Она может быть только:

– вспомогательным средством;

– частью профилактики;

– элементом диетического питания.

Еще один важный нюанс

Эксперты отмечают: польза имеет только "правильная" квашеная капуста.

Если при приготовлении используется уксус, продукт теряет часть полезных свойств и может даже вредить желудку.

Именно поэтому для оздоровительного эффекта подходит только натуральное брожение – без добавления уксуса и агрессивных консервантов.

Заключение, которое часто игнорируют

Квашеная капуста действительно может оказывать положительное воздействие на желудок и даже способствовать заживлению слизистой. Но она не лекарство в прямом смысле.

Главное правило – правильный момент и умеренность.

Без консультации врача и в фазе обострения этот продукт может принести больше вреда, чем пользы.

Читайте также в "Комментариях", какие продукты помогут восстановить печень.