Кардіологи назвали продукти, які знижують рівень холестерину: що варто додати до раціону

Підвищений рівень холестерину негативно впливає на здоров’я — збільшує ризик серцевих захворювань та інших ускладнень кровообігу.

Продукти. Ілюстративне фото

Кардіологи Британського фонду серця (BHF) визначили продукти, які допомагає знизити рівень холестерину. Експерти зазначають, що підвищений рівень “поганого” холестерину, може призвести до утворення жирових відкладень всередині стінок артерій, які називаються бляшками, пише видання Express. З часом ці бляшки можуть тверднути та звужувати артерії, обмежуючи кровотік. Далі така ситуація загрожує ризиком серцевого нападу чи інсульту.

Які продукти знижують рівень холестерину:

Овес - вживання вівса протягом двох днів суттєво знижує рівень холестерину. Овес містить розчинну клітковину під назвою бета-глюкан, вона є ключовою для його властивостей зниження рівня холестерину. Бета-глюкан, після вживання, утворює гелеподібний матеріал у травному тракті, ефективно захоплюючи жовчні кислоти, яких багато в холестерині, та блокуючи їх всмоктування в кров.

“Дослідження показують, що включення бета-глюканів до збалансованого раціону може помірно знизити рівень холестерину”, — пише видання.

Рослинні стероли та станоли — деякі продукти, такі як молоко та йогурти, збагачені рослинними стеролами та станолами, допомагають знизити рівень холестерину. Дослідження довели, що вживання до 3,3 г фітостеролів щодня може поступово знизити рівень “поганого” холестерину на 6-12% протягом приблизно чотирьох тижнів. Невелика кількість фітостеролів міститься в різних рослинних продуктах, таких як фрукти, овочі, рослинні олії, горіхи та зернові.

Підтримувати здоровий рівень холестерину в крові допомагають ненасичені жири в таких продуктах, як рослинні олії, горіхи, насіння, авокадо та жирна риба.

