Главная Новости Здоровье народная медицина Кардиологи назвали продукты, которые снижают уровень холестерина: что следует добавить в рацион
Кардиологи назвали продукты, которые снижают уровень холестерина: что следует добавить в рацион

Распространенные продукты, снизящие уровень холестерина

6 апреля 2026, 12:12
Кречмаровская Наталия

Повышенный уровень холестерина отрицательно влияет на здоровье – увеличивает риск сердечных заболеваний и других осложнений кровообращения.

Продукты. Иллюстративное фото

Кардиологи Британского фонда сердца (BHF) определили продукты, которые помогают снизить уровень холестерина. Эксперты отмечают, что повышенный уровень "плохого" холестерина может привести к образованию жировых отложений внутри стенок артерий, которые называются бляшками, пишет издание Express. С течением времени эти бляшки могут затвердевать и сужать артерии, ограничивая кровоток. Далее такая ситуация чревата риском сердечного приступа или инсульта.

Какие продукты снижают уровень холестерина:

Овес – употребление овса в течение двух дней существенно снижает уровень холестерина. Овес содержит растворимую клетчатку под названием бета-глюкан, она является ключевой для его свойств понижения уровня холестерина. Бета-глюкан после употребления образует гелеобразный материал в пищеварительном тракте, эффективно захватывая желчные кислоты, которых много в холестерине, и блокируя их всасывание в кровь.

"Исследования показывают, что включение бета-глюканов в сбалансированный рацион может умеренно снизить уровень холестерина", — пишет издание.

Растительные стеролы и станолы – некоторые продукты, такие как молоко и йогурты, обогащенные растительными стеролами и станолами, помогают снизить уровень холестерина. Исследования доказали, что употребление до 3,3 г фитостеролов ежедневно может постепенно снизить уровень плохого холестерина на 6-12% в течение примерно четырех недель. Небольшое количество фитостеролов содержится в различных растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, растительные масла, орехи и зерновые.

Поддерживать здоровый уровень холестерина в крови помогают ненасыщенные жиры в таких продуктах как растительные масла, орехи, семена, авокадо и жирная рыба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая распространенная привычка повышает уровень холестерина.



Источник: https://www.express.co.uk/life-style/food/2185629/two-foods-slash-cholesterol-similar-statins-cardiologists-say
