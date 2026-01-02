Інтервальне голодування: мінус кілограми чи мінус здоровʼя: що насправді відбувається з тілом

Інтервальне голодування вже давно стало трендом — його активно просувають блогери, зірки й прихильники "швидкого схуднення". Суть проста: їсти не коли хочеться, а лише у визначений проміжок часу. Найчастіше — 8 годин на день, решту часу організм нібито "спалює жир". Але чи справді це працює і що відбувається з тілом насправді?

Схуднути без дієт чи загнати організм у стрес — уся правда про популярне голодування

Чи допомагає інтервальне голодування схуднути

Так, але без магії. Дослідження показують: за кілька місяців люди можуть втратити від 3 до 8% маси тіла. Причина проста — коли час на їжу обмежений, людина з’їдає менше калорій. Водночас інтервальне голодування не ефективніше за звичайну низькокалорійну дієту. Його головний плюс — простота: не потрібно рахувати калорії, достатньо дивитися на годинник.

Потенційна користь

За умови правильного підходу режим може:

знижувати артеріальний тиск;

покращувати рівень холестерину;

зменшувати інсулінорезистентність;

запускати процеси клітинного оновлення.

Але є й зворотний бік

У перші тижні багато хто стикається з:

сильним голодом;

дратівливістю;

головним болем;

втомою та проблемами зі сном.

Окремий ризик — переїдання у “дозволене” вікно. Якщо після голодування компенсувати все фастфудом і солодким, користь зникає. Ба більше — частина втраченої ваги може бути мʼязовою масою, а не жиром.

Окремі попередні дослідження також вказують на можливий зв’язок між дуже коротким вікном харчування та підвищеним серцево-судинним ризиком — ці дані ще вивчаються, але вони вже насторожують лікарів.

Кому таке голодування не підходить

Інтервальне голодування не рекомендують:

дітям та підліткам;

вагітним і жінкам, що годують грудьми;

людям з розладами харчової поведінки;

людям із діабетом та хронічними захворюваннями.

Як правильно виходити з інтервального голодування

Різко повертатися до звичайного режиму — помилка. Лікарі радять:

поступово розширювати вікно харчування;

починати з легкої їжі — каш, яєць, кисломолочних продуктів;

уникати алкоголю та солодкого;

не "наздоганяти" калорії.

Фахівці наголошують: інтервальне голодування — це інструмент, а не універсальний рецепт. Для одних воно працює, для інших — може нашкодити.

