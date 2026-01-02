logo

Интервальное голодание: минус килограммы или минус здоровья: что на самом деле происходит с телом

Интервальное голодание обещает скорый результат, но врачи предостерегают: подходит не всем и имеет скрытые риски.

2 января 2026, 20:51
Автор:
avatar

Проніна Анна

Интервальное голодание уже давно стало трендом — его активно продвигают блоггеры, звезды и поклонники "скорого похудения". Суть проста: есть не когда хочется, а только в определенный промежуток времени. Чаще всего – 8 часов в день, остальное время организм якобы "сжигает жир". Но действительно ли это работает и что происходит с телом на самом деле?

Интервальное голодание: минус килограммы или минус здоровья: что на самом деле происходит с телом

Похудеть без диет или загнать организм в стресс - вся правда о популярной голодовке

Помогает интервальное голодание похудеть

Да, но без магии. Исследования показывают: через несколько месяцев люди могут потерять от 3 до 8% массы тела . Причина проста – когда время на еду ограничено, человек съедает меньше калорий. В то же время интервальное голодание не эффективнее обычной низкокалорийной диеты . Его главный плюс – простота: не нужно считать калории, достаточно смотреть на часы.

Потенциальная польза

При правильном подходе режим может:

  • снижать АД;

  • улучшать уровень холестерина;

  • уменьшать инсулинорезистентность;

  • запускать процессы клеточного обновления.

Но есть и оборотная сторона

В первые недели многие сталкиваются с:

  • сильным голодом;

  • раздражительностью;

  • головной болью;

  • усталостью и проблемами со сном.

Отдельный риск — переедание в "разрешенное" окно . Если после голодовки компенсировать все фастфудом и сладким, польза исчезает. Более того, часть потерянного веса может быть мышечной массой , а не жиром.

Отдельные предварительные исследования также указывают на возможную связь между очень коротким окном питания и повышенным сердечно-сосудистым риском – эти данные еще изучаются, но они уже настораживают врачей.

Кому такое голодание не подходит

Интервальное голодание не рекомендуют :

  • детям и подросткам;

  • беременным и кормящим грудью;

  • людям с расстройствами пищевого поведения;

  • людям с диабетом и хроническими заболеваниями.

Как правильно выходить из интервального голодания

Резко возвращаться в обычный режим — ошибка. Врачи советуют:

  • постепенно расширять окно питания;

  • начинать с легкой пищи – каш, яиц, кисломолочных продуктов;

  • избегать алкоголя и сладкого;

  • не "догонять" калории.

Специалисты отмечают: интервальное голодание – это инструмент , а не универсальный рецепт. Для одних оно работает, для других может навредить.

Читайте в "Комментариях" также, как избавиться от храпа.



