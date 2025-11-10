До чого призводить щоденне вживання куркуми з водою: висновок медиків шокує

Фраза про те, що день має починатися з чашки кави, поступово втрачає актуальність. Сучасна людина, яка дбає про своє здоров’я, усе частіше розпочинає ранок зі склянки теплої води. Такий простий ритуал допомагає м’яко пробудити організм, активізувати роботу шлунково-кишкового тракту та підготувати травну систему до сніданку.

А якщо у воду додати щіпку корисної спеції — куркуми, ефект для організму стає ще більш помітним.

Користь куркуми для організму

Куркума (турмерик) — не лише ароматна приправа, а й природний лікувальний засіб. Вона містить вітаміни групи B, вітамін C, кальцій, залізо, фосфор, йод, ефірні олії та антиоксиданти. Основна активна речовина — куркумін — має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, завдяки чому куркума з водою допомагає організму боротися з хронічними запальними процесами, що можуть призводити до серцево-судинних, метаболічних і навіть онкологічних хвороб.

Що дає вода з куркумою зранку

Регулярне вживання такого напою покращує стан судин, знижує рівень "поганого" холестерину та підтримує роботу мозку. Є дані, що куркума може знижувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а також проявляє антидіабетичний ефект — покращує засвоєння глюкози й роботу підшлункової залози.

Крім того, вода з куркумою натщесерце стимулює метаболізм, сприяє виведенню токсинів і допомагає поступово зменшувати вагу. Деякі дослідження вказують і на легкий антидепресивний ефект куркуміну, який підтримує нервову систему в періоди стресу.

Як пити куркуму з водою правильно

Найпростіше приготувати напій так: у склянку теплої води (до 40 °C) додайте половину чайної ложки куркуми, розмішайте до однорідності. Для підсилення користі можна додати дрібку чорного перцю — піперін збільшує засвоюваність куркуміну у 20 разів. Напій бажано пити зранку, відразу після пробудження, за 30–60 хвилин до сніданку.

Кому не рекомендується

Не варто вживати воду з куркумою вагітним і жінкам, що годують, людям із жовчнокам’яною хворобою, гіпотонією, алергіями або захворюваннями травної системи у стадії загострення.

