Чому потрібно вживаи зелений чай саме вранці: пояснення експертів здивує

Зелений чай стає все популярнішим ранковим напоєм не лише в Азії, а й в Україні, де люди шукають м’який спосіб активізувати організм у період підвищеного стресу та тривожності. Експерти превентивної медицини та нутріціологи наголошують, що його вплив на нервову систему та обмін речовин має наукове підґрунтя. На відміну від кави, яка часто діє різко, зелений чай забезпечує плавний перехід до робочого ритму без відчуття напруження.

Фото: з відкритих джерел

Чому варто пити зелений чай саме зранку

Основна перевага напою — поєднання природного кофеїну та амінокислоти L-теаніну. Кофеїн забезпечує легке пробудження, а L-теанін — м’яке заспокоєння та зниження рівня стресу. Завдяки цьому організм активізується без різких перепадів тиску чи відчуття внутрішнього "форсажу".

Помірна кількість кофеїну (20–35 мг у чашці) не провокує тремтіння, пришвидшене серцебиття чи енергетичні “провали”, як це буває після міцної кави. Багато людей відзначають, що після переходу на зелений чай вони почуваються бадьорими, але більш спокійними — це особливо важливо для людей зі стресовою чутливістю.

Користь для тіла і мозку

Зелений чай підсилює термогенез — природне спалювання калорій — та підтримує стабільний рівень цукру в крові.

Комбінація кофеїну й L-теаніну покращує концентрацію, пам’ять і швидкість мислення, а регулярне вживання напою асоціюється з уповільненням вікових когнітивних змін.

Антиоксиданти — катехіни та флавоноїди — зменшують запалення, покращують мікроциркуляцію та надають шкірі більш свіжого вигляду.

Важливим лишається й психологічний ефект: спокійний ранковий ритуал заварювання чаю створює "якір стабільності", допомагаючи знижувати тривожність і легше входити в активний день.

Щоб отримати максимум користі, фахівці радять заварювати чай при 80–85°C, не пити його натщесерце у разі проблем зі шлунком і обмежуватися 2–3 чашками до обіду.

Раніше "Коментарі" писали, що яблука — один із найпопулярніших фруктів у світі, і їхня користь для організму важко переоцінити. Вони багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, але особливо цінна їхня клітковина. За даними USDA, середнє яблуко містить приблизно 4–5 грамів клітковини. Регулярне щоденне вживання одного яблука допомагає наблизитися до рекомендованої денної норми — 25–38 грамів клітковини, зазначає Eatingwell.