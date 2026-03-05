logo_ukra

Цей симптом може свідчити про серйозну хворобу: лікарі радять не ігнорувати його
commentss НОВИНИ Всі новини

Цей симптом може свідчити про серйозну хворобу: лікарі радять не ігнорувати його

Фахівці наголошують, що деякі симптоми люди часто ігнорують, хоча вони можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям.

5 березня 2026, 13:24
Автор:
avatar

Проніна Анна

Лікарі наголошують, що уважне ставлення до свого здоров’я може допомогти вчасно виявити небезпечні захворювання. Іноді організм подає сигнали, які багато людей помилково вважають незначними.

Цей симптом може свідчити про серйозну хворобу: лікарі радять не ігнорувати його

Лікарі попередили про симптом, який може бути сигналом серйозної хвороби

Одним із таких симптомів фахівці називають постійну втому, яка не зникає навіть після відпочинку.

Медики пояснюють, що короткочасна втома є нормальною реакцією організму на фізичне або емоційне навантаження. Проте якщо відчуття виснаження триває тижнями, це може бути сигналом проблем зі здоров’ям.

Зокрема, такий стан іноді може свідчити про:

  • анемію

  • порушення роботи щитоподібної залози

  • дефіцит вітамінів

  • проблеми із серцево-судинною системою

  • хронічний стрес або порушення сну.

Лікарі зазначають, що організм часто подає сигнали задовго до розвитку серйозних ускладнень. Саме тому важливо звертати увагу на незвичні зміни самопочуття.

Фахівці радять звернутися до лікаря, якщо втома супроводжується іншими симптомами — наприклад, запамороченням, задишкою, частими головними болями або різким зниженням працездатності.

Своєчасна діагностика допомагає виявити проблему на ранній стадії і значно підвищує ефективність лікування.

