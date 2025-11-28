logo_ukra

Звичка, яка може закінчитися ампутацією: медики показали шокуючий клінічний випадок
commentss НОВИНИ Всі новини

Звичка, яка може закінчитися ампутацією: медики показали шокуючий клінічний випадок

В мережі з'явилася інформація про історію пацієнтки, у якої звичайне на перший погляд гризіння нігтів переросло у важкий психічний розлад і завершилося ампутацією кількох пальців.

28 листопада 2025, 15:43
Автор:
avatar

Проніна Анна

Медики показали вражаюче фото та клінічний випадок, який ще раз доводить: звичка гризти нігті — це не просто невинний жест нервозності. У пацієнтки, яка роками страждала на тяжку форму оніхофагії, постійне пошкодження нігтів переросло у хронічні рани, бактеріальні інфекції та зрештою — остеомієліт. Ураження кісток було настільки серйозним, що хірургам довелося ампутувати кілька фаланг пальців. На рентгенівських знімках чітко видно деформації та відсутність частини кісток. Про це повідомляє "Типовий медик".

Звичка, яка може закінчитися ампутацією: медики показали шокуючий клінічний випадок

Наслідки тяжкої оніхофагії: інфекції, деформації та ампутація кількох пальців.

Медики наголошують: оніхофагія — це не "погана звичка", а можливий прояв тривожних розладів, депресії або обсесивно-компульсивного спектра. Постійна травматизація нігтів та шкіри — прямий шлях до серйозних інфекцій, які можуть поширюватися на глибокі тканини. У таких випадках ризик ампутації різко зростає, особливо якщо пацієнт має епізоди аутоагресії.

Лікування, пояснюють лікарі, має бути комплексним: хірурги та інфекціоністи усувають наслідки, але без участі психіатра та психотерапевта корінь проблеми залишиться невирішеним. Саме психічний компонент визначає тривалість і тяжкість захворювання, а його ігнорування може призвести до драматичних наслідків, як у цьому випадку.

Медики закликають не ігнорувати психічне здоров’я і звертатися по допомогу вчасно. Бо навіть "дрібні звички" здатні зруйнувати життя — і тіло буквально віддзеркалює те, що відбувається у свідомості.

