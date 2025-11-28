Звичка, яка може закінчитися ампутацією: медики показали шокуючий клінічний випадок

Медики показали вражаюче фото та клінічний випадок, який ще раз доводить: звичка гризти нігті — це не просто невинний жест нервозності. У пацієнтки, яка роками страждала на тяжку форму оніхофагії, постійне пошкодження нігтів переросло у хронічні рани, бактеріальні інфекції та зрештою — остеомієліт. Ураження кісток було настільки серйозним, що хірургам довелося ампутувати кілька фаланг пальців. На рентгенівських знімках чітко видно деформації та відсутність частини кісток. Про це повідомляє "Типовий медик".

Наслідки тяжкої оніхофагії: інфекції, деформації та ампутація кількох пальців.

Медики наголошують: оніхофагія — це не "погана звичка", а можливий прояв тривожних розладів, депресії або обсесивно-компульсивного спектра. Постійна травматизація нігтів та шкіри — прямий шлях до серйозних інфекцій, які можуть поширюватися на глибокі тканини. У таких випадках ризик ампутації різко зростає, особливо якщо пацієнт має епізоди аутоагресії.

Лікування, пояснюють лікарі, має бути комплексним: хірурги та інфекціоністи усувають наслідки, але без участі психіатра та психотерапевта корінь проблеми залишиться невирішеним. Саме психічний компонент визначає тривалість і тяжкість захворювання, а його ігнорування може призвести до драматичних наслідків, як у цьому випадку.

Медики закликають не ігнорувати психічне здоров’я і звертатися по допомогу вчасно. Бо навіть "дрібні звички" здатні зруйнувати життя — і тіло буквально віддзеркалює те, що відбувається у свідомості.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який психіатричний діагноз у російського диктатора Путіна. За словами відомого психіатра, його поведінка якраз доводить реальність психіатричного діагнозу. Йому варто лікуватися у фахівців, а не керувати державою Подробиці ви можете дізнатися — тут.