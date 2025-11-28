Привычка, которая может окончиться ампутацией: медики показали шокирующий клинический случай

Медики показали впечатляющее фото и еще раз доказывающий клинический случай: привычка грызть ногти — это не просто невинный жест нервозности. У пациентки, которая годами страдала тяжелой формой онихофагии, постоянное повреждение ногтей переросло в хронические раны, бактериальные инфекции и в конце концов остеомиелит. Поражение костей было столь серьезным, что хирургам пришлось ампутировать несколько фаланг пальцев. На рентгеновских снимках отчетливо видны деформации и отсутствие части костей. Об этом сообщает "Типовой медик".

Последствия тяжёлой онихофагии: инфекции, деформация и ампутация пальцев.

Медики отмечают: онихофагия – это не "плохая привычка", а возможное проявление тревожных расстройств, депрессии или обсессивно-компульсивного спектра. Постоянная травматизация ногтей и кожи – прямой путь к серьезным инфекциям, которые могут распространяться на глубокие ткани. В таких случаях риск ампутации резко возрастает, особенно если пациент имеет эпизоды аутоагрессии.

Лечение, объясняют врачи, должно быть комплексным: хирурги и инфекционисты устраняют последствия, но без участия психиатра и психотерапевта корень проблемы останется нерешенным. Именно психический компонент определяет длительность и тяжесть заболевания, а его игнорирование может привести к драматическим последствиям, как в данном случае.

Медики призывают не игнорировать психическое здоровье и обращаться за помощью вовремя. Ибо даже "мелкие привычки" способны разрушить жизнь — и тело буквально отражает происходящее в сознании.

