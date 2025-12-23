Жінка має "алергію на зиму": які симптоми рідкісного захворювання (ФОТО)

41-річна мешканка Великої Британії Кірстен Еванс уже майже рік живе з діагнозом холодова кропив’янка. Це рідкісне хронічне захворювання шкіри фактично є алергією на холод, яке робить будь-який контакт із холодом потенційно небезпечним і болісним. Особливо загострення починаються взимку, коли вихід на вулицю перетворюється на випробування.

Кірстен Еванс має алергію на холод. Фото з відкритих джерел

У програмі This Morning на ITV Кірстен Еванс розповіла, що перші проблеми з алергією на холод у неї почалися у лютому, коли вона відвезла дітей до школи. Повернувшись додому, вона відчула різкий біль і помітила висип по всьому тілу. Спочатку жінка списала це на стрес і тривогу, пов’язані з поверненням на роботу після дев’ятимісячної декретної відпустки.

Однак симптоми не зникали. Протягом шести тижнів вона страждала від постійного запалення обличчя, шиї та живота, а відчуття було таким, ніби шкіра "горить". Лише після цього лікар направив її до алерголога, де їй поставили точний діагноз — холодова кропив’янка.

Кірстен пояснила, що основний симптом захворювання "алергії на зиму" — це шкірний висип. Він може проявлятися у вигляді кропив’янки, пухирів або набряклих горбків, які супроводжуються сильним свербежем, почервонінням і набряком.

Жінка, яка має "алергію на зиму"

Серед інших симптомів також хронічна втома, лихоманка, головний біль і біль у суглобах. У важких випадках люди з холодовою кропив’янкою можуть стикатися з прискореним серцебиттям, задишкою та мати випадки раптової непритомності.

За даними Клініки Клівленда, захворювання є алергічною реакцією на низькі температури. Під впливом холоду клітини шкіри вивільняють гістамін та інші медіатори запалення. Реакцію можуть спровокувати не лише мороз чи холодний вітер, а й ковток холодного напою, купання у воді або звичайна прогулянка на свіжому повітрі.

Холодова кропив’янка — рідкісне захворювання, яке викликає алергію на холод

Щоб контролювати симптоми, Кірстен змушена щодня приймати чотири таблетки антигістамінних препаратів. Проте, за її словами, ліки допомагають лише частково.

"Минулого тижня я приймала всі чотири антигістамінні, але ближче до кінця дня біль усе одно повернувся", — сказала жінка.

За її словами, короткочасний ефект від препаратів відчутний, але при тривалій дії холоду симптоми знову загострюються.

Холодова кропив’янка іноді має спадковий характер, але може розвинутися і в людей без будь-якої сімейної історії хвороби. Медики зазначають, що алергія на холод часто пов’язана з іншими серйозними станами, зокрема різними аутоімунними, онкологічними хворобами, також інфекціями мононуклеозу чи вітряної віспи.

За даними Американської академії алергії, астми та імунології (AAAAI), на холодову кропив’янку страждає приблизно шість осіб із 10 тисяч.

