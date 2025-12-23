У женщины "аллергия на зиму": какие симптомы редкого заболевания (ФОТО)

41-летняя жительница Великобритании Кирстен Эванс уже почти год живет с диагнозом холодовая крапивница. Это редкое хроническое заболевание кожи фактически является аллергией на холод, делающее любой контакт с холодом потенциально опасным и болезненным. Особенно обострения начинаются зимой, когда выход на улицу превращается в испытание.

Кирстен Эванс имеет аллергию на холод. Фото из открытых источников

В программе This Morning на ITV Кирстен Эванс рассказала, что первые проблемы с аллергией на холод у нее начались в феврале, когда она отвезла детей в школу. Вернувшись домой, она почувствовала резкую боль и заметила сыпь по всему телу. Сначала женщина списала это на стресс и тревогу, связанную с возвращением на работу после девятимесячного декретного отпуска.

Однако симптомы не исчезали. В течение шести недель она страдала от постоянного воспаления лица, шеи и живота, а ощущение было таким, как кожа "горит". Лишь после этого врач направил ее к аллергологу, где ей поставили точный диагноз – холодовая крапивница.

Кирстен пояснила, что основной симптом заболевания "аллергии на зиму" — это кожная сыпь. Она может проявляться в виде крапивницы, волдырей или отечных бугорков, сопровождающихся сильным зудом, покраснением и отеком.

Женщина, имеющая "аллергию на зиму"

Среди других симптомов также хроническая усталость, лихорадка, головные боли и боли в суставах. В тяжелых случаях люди с холодовой крапивницей могут сталкиваться с учащенным сердцебиением, одышкой и иметь случаи внезапного обморока.

По данным Клиники Кливленда, заболевание является аллергической реакцией на низкие температуры. Под воздействием холода клетки кожи высвобождают гистамин и другие медиаторы воспаления. Реакцию могут спровоцировать не только мороз или холодный ветер, но глоток холодного напитка, купание в воде или обычная прогулка на свежем воздухе.

Холодовая крапивница – редкое заболевание, вызывающее аллергию на холод

Чтобы контролировать симптомы, Кирстен вынуждена каждый день принимать четыре таблетки антигистаминных препаратов. Однако, по ее словам, лекарство помогает лишь частично.

"На прошлой неделе я принимала все четыре антигистаминных, но ближе к концу дня боль все равно вернулась", — сказала женщина.

По ее словам, кратковременный эффект от препаратов ощутим, но при длительном действии холода симптомы снова обостряются.

Холодовая крапивница иногда имеет наследственный характер, но может развиться и у людей без какой-либо семейной истории болезни. Медики отмечают, что аллергия на холод часто связана с другими серьезными состояниями, в том числе различными аутоиммунными, онкологическими заболеваниями, а также инфекциями мононуклеоза или ветряной оспы.

По данным Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI), холодовой крапивницей страдают примерно шесть человек из 10 тысяч.

