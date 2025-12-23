У женщины "аллергия на зиму": какие симптомы редкого заболевания (ФОТО)

Рубрики
41-летняя жительница Великобритании Кирстен Эванс уже почти год живет с диагнозом холодовая крапивница. Это редкое хроническое заболевание кожи фактически является аллергией на холод, делающее любой контакт с холодом потенциально опасным и болезненным. Особенно обострения начинаются зимой, когда выход на улицу превращается в испытание.
Кирстен Эванс имеет аллергию на холод. Фото из открытых источников
В программе This Morning на ITV Кирстен Эванс рассказала, что первые проблемы с аллергией на холод у нее начались в феврале, когда она отвезла детей в школу. Вернувшись домой, она почувствовала резкую боль и заметила сыпь по всему телу. Сначала женщина списала это на стресс и тревогу, связанную с возвращением на работу после девятимесячного декретного отпуска.
Однако симптомы не исчезали. В течение шести недель она страдала от постоянного воспаления лица, шеи и живота, а ощущение было таким, как кожа "горит". Лишь после этого врач направил ее к аллергологу, где ей поставили точный диагноз – холодовая крапивница.
Кирстен пояснила, что основной симптом заболевания "аллергии на зиму" — это кожная сыпь. Она может проявляться в виде крапивницы, волдырей или отечных бугорков, сопровождающихся сильным зудом, покраснением и отеком.
Женщина, имеющая "аллергию на зиму"
Среди других симптомов также хроническая усталость, лихорадка, головные боли и боли в суставах. В тяжелых случаях люди с холодовой крапивницей могут сталкиваться с учащенным сердцебиением, одышкой и иметь случаи внезапного обморока.
По данным Клиники Кливленда, заболевание является аллергической реакцией на низкие температуры. Под воздействием холода клетки кожи высвобождают гистамин и другие медиаторы воспаления. Реакцию могут спровоцировать не только мороз или холодный ветер, но глоток холодного напитка, купание в воде или обычная прогулка на свежем воздухе.
Холодовая крапивница – редкое заболевание, вызывающее аллергию на холод
Чтобы контролировать симптомы, Кирстен вынуждена каждый день принимать четыре таблетки антигистаминных препаратов. Однако, по ее словам, лекарство помогает лишь частично.
По ее словам, кратковременный эффект от препаратов ощутим, но при длительном действии холода симптомы снова обостряются.
Холодовая крапивница иногда имеет наследственный характер, но может развиться и у людей без какой-либо семейной истории болезни. Медики отмечают, что аллергия на холод часто связана с другими серьезными состояниями, в том числе различными аутоиммунными, онкологическими заболеваниями, а также инфекциями мононуклеоза или ветряной оспы.
По данным Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI), холодовой крапивницей страдают примерно шесть человек из 10 тысяч.
