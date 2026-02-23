Забудьте про 10 000 кроків: озвучено несподівану правду про користь хотьби для здоров'я серця

Якщо ви прагнете зробити свій спосіб життя активнішим, варто почати з найпростішого — звичайної ходьби. Це доступний вид аеробного навантаження з мінімальним навантаженням на суглоби, який підходить людям будь-якого віку та рівня підготовки. Для занять не потрібні дорогі тренажери чи абонемент у спортзал, а користь від регулярних прогулянок може бути відчутною вже за кілька тижнів.

Популярна ціль у 10 000 кроків на день давно вважається "золотим стандартом", однак наукові дані свідчать, що позитивний ефект для здоров’я настає і при меншій кількості. Дослідження, оприлюднене в журналі The Lancet Public Health, показало: близько 7000 кроків щодня пов’язані зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Водночас за інформацією American Heart Association, навіть 4000–5000 кроків або поступове збільшення щоденної активності на 500–1000 кроків уже позитивно впливають на стан серця.

Фахівці наголошують, що значення має не лише кількість, а й інтенсивність руху. Оптимальним вважається такий темп, коли ви можете підтримувати розмову, але співати вже складно через пришвидшене дихання. Саме таке навантаження допомагає підвищити частоту серцевих скорочень і зміцнити серцево-судинну систему без надмірного стресу для організму. Тим, хто вже має достатній рівень підготовки та не має протипоказань, можна додавати відрізки швидшої ходьби.

Регулярні прогулянки також сприяють зниженню артеріального тиску, покращенню рівня холестерину, підвищенню чутливості до інсуліну та зменшенню запальних процесів. У довгостроковій перспективі це допомагає знизити ризик інфаркту, інсульту та інших небезпечних ускладнень.

