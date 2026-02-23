Забудьте о 10 000 шагах: озвучена неожиданная правда о пользе хотьбы для здоровья сердца

Если вы хотите сделать свой образ жизни более активным, стоит начать с самой простой — обычной ходьбы. Это доступный вид аэробной нагрузки с минимальной нагрузкой на суставы, подходящий людям всех возрастов и уровня подготовки. Для занятий не нужны дорогие тренажеры или абонемент в спортзал, а польза от регулярных прогулок может быть ощутима уже через несколько недель.

Фото: из открытых источников

Популярная цель в 10 000 шагов в день давно считается золотым стандартом, однако научные данные свидетельствуют, что положительный эффект для здоровья наступает и при меньшем количестве. Исследование, обнародованное в журнале The Lancet Public Health, показало: около 7000 шагов ежедневно связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. В то же время, по информации American Heart Association, даже 4000–5000 шагов или постепенное увеличение ежедневной активности на 500–1000 шагов уже положительно влияют на состояние сердца.

Специалисты отмечают, что значение имеет не только количество, но и интенсивность движения. Оптимальным считается такой темп, когда вы можете поддерживать разговор, но петь уже сложно из-за ускоренного дыхания. Именно такая нагрузка помогает повысить частоту сердечных сокращений и укрепить сердечно-сосудистую систему без чрезмерного стресса для организма. Тем, кто имеет достаточный уровень подготовки и не имеет противопоказаний, можно добавлять отрезки более быстрой ходьбы.

Регулярные прогулки также способствуют снижению АД, улучшению уровня холестерина, повышению чувствительности к инсулину и уменьшению воспалительных процессов. В долгосрочной перспективе это помогает снизить риск инфаркта, инсульта и других опасных осложнений.

