Як знизити ризик деменції щодня

Ткачова Марія
"Ментально пасивні" заняття, зокрема перегляд телевізора, можуть підвищувати ризик розвитку деменції, тоді як розумово активна діяльність має захисний ефект.
Ризик деменції
Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в American Journal of Preventive Medicine.
У межах дослідження науковці спостерігали за понад 20 тисячами дорослих у Швеції протягом майже 20 років. Учасники повідомляли, як проводять час у сидячому положенні, після чого ці дані зіставили з випадками деменції.
Результати показали, що саме характер діяльності має ключове значення. Пасивні заняття, як-от перегляд телевізора, пов’язані з підвищеним ризиком когнітивних порушень. Водночас розумово активні дії — читання, навчання, розв’язання головоломок або творчі хобі — навпаки сприяють зниженню ризику.
Зокрема, заміна лише однієї години пасивного проведення часу на інтелектуальну активність може зменшити ризик деменції приблизно на 7%. Поєднання розумової та фізичної активності підвищує цей ефект — до 11%.
Експерти пояснюють, що мозок потребує постійної стимуляції для підтримки нейронних зв’язків і так званого когнітивного резерву. Натомість тривале пасивне споживання контенту може негативно впливати на кровообіг і якість сну.
Таким чином, навіть незначні щоденні зміни — наприклад, заміна бездумного перегляду телевізора на читання або навчання — можуть мати довгостроковий позитивний вплив на здоров’я мозку.