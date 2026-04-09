Як знизити ризик деменції щодня

"Ментально пасивні" заняття, зокрема перегляд телевізора, можуть підвищувати ризик розвитку деменції, тоді як розумово активна діяльність має захисний ефект.

Ризик деменції

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в American Journal of Preventive Medicine.

У межах дослідження науковці спостерігали за понад 20 тисячами дорослих у Швеції протягом майже 20 років. Учасники повідомляли, як проводять час у сидячому положенні, після чого ці дані зіставили з випадками деменції.

Результати показали, що саме характер діяльності має ключове значення. Пасивні заняття, як-от перегляд телевізора, пов’язані з підвищеним ризиком когнітивних порушень. Водночас розумово активні дії — читання, навчання, розв’язання головоломок або творчі хобі — навпаки сприяють зниженню ризику.

Зокрема, заміна лише однієї години пасивного проведення часу на інтелектуальну активність може зменшити ризик деменції приблизно на 7%. Поєднання розумової та фізичної активності підвищує цей ефект — до 11%.

Експерти пояснюють, що мозок потребує постійної стимуляції для підтримки нейронних зв’язків і так званого когнітивного резерву. Натомість тривале пасивне споживання контенту може негативно впливати на кровообіг і якість сну.

Таким чином, навіть незначні щоденні зміни — наприклад, заміна бездумного перегляду телевізора на читання або навчання — можуть мати довгостроковий позитивний вплив на здоров’я мозку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п риватна хмара — це один із найпопулярніших форматів ІТ-інфраструктури для компаній, які працюють із критичними даними, мають високі вимоги до безпеки або запускають масштабні проєкти.