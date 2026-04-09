logo_ukra

BTC/USD

71100

ETH/USD

2191.69

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Як знизити ризик деменції щодня
commentss НОВИНИ Всі новини

Як знизити ризик деменції щодня

Вчені з’ясували: не саме сидіння шкодить мозку, а те, як ми проводимо цей час

9 квітня 2026, 01:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

"Ментально пасивні" заняття, зокрема перегляд телевізора, можуть підвищувати ризик розвитку деменції, тоді як розумово активна діяльність має захисний ефект.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в American Journal of Preventive Medicine.

У межах дослідження науковці спостерігали за понад 20 тисячами дорослих у Швеції протягом майже 20 років. Учасники повідомляли, як проводять час у сидячому положенні, після чого ці дані зіставили з випадками деменції.

Результати показали, що саме характер діяльності має ключове значення. Пасивні заняття, як-от перегляд телевізора, пов’язані з підвищеним ризиком когнітивних порушень. Водночас розумово активні дії — читання, навчання, розв’язання головоломок або творчі хобі — навпаки сприяють зниженню ризику.

Зокрема, заміна лише однієї години пасивного проведення часу на інтелектуальну активність може зменшити ризик деменції приблизно на 7%. Поєднання розумової та фізичної активності підвищує цей ефект — до 11%.

Експерти пояснюють, що мозок потребує постійної стимуляції для підтримки нейронних зв’язків і так званого когнітивного резерву. Натомість тривале пасивне споживання контенту може негативно впливати на кровообіг і якість сну.

Таким чином, навіть незначні щоденні зміни — наприклад, заміна бездумного перегляду телевізора на читання або навчання — можуть мати довгостроковий позитивний вплив на здоров’я мозку.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/06/health/mental-exercise-dementia-health-wellness
Теги:

Новини

Всі новини