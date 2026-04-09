Как снизить риск деменции каждый день

"Ментально пассивные" занятия, в частности просмотр телевизора, могут повышать риск развития деменции, тогда как умственно активная деятельность оказывает защитный эффект.

Риск деменции

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine .

В рамках исследования ученые наблюдали более 20 тысяч взрослых в Швеции на протяжении почти 20 лет. Участники сообщали, как проводят время в сидячем положении, после чего эти данные сопоставили со случаями деменции.

Результаты показали, что характер деятельности имеет ключевое значение. Пассивные занятия, например просмотр телевизора, связаны с повышенным риском когнитивных нарушений. В то же время, умственно активные действия — чтение, обучение, решение головоломок или творческие хобби — наоборот способствуют снижению риска.

В частности, замена только одного часа пассивного времяпрепровождения на интеллектуальную активность может уменьшить риск деменции примерно на 7%. Сочетание умственной и физической активности повышает этот эффект до 11%.

Эксперты объясняют, что мозг нуждается в постоянной стимуляции для поддержания нейронных связей и так называемого когнитивного резерва. Длительное пассивное потребление контента может негативно влиять на кровообращение и качество сна.

Таким образом, даже незначительные ежедневные изменения – например, замена бездумного просмотра телевизора на чтение или обучение – могут оказать долгосрочное положительное влияние на здоровье мозга.

