Як не допустити деменцію та зберегти ясний розум: ці три поради змінять ваше життя

Чи справді зменшити ризик розвитку деменції можна без складних методик і дорогих процедур? Нові наукові дані свідчать, що це цілком можливо завдяки простим щоденним звичкам.

Згідно з матеріалами Woman’s World, дослідники проаналізували інформацію понад двох мільйонів людей і дійшли висновку: певні зміни у способі життя можуть знизити ймовірність розвитку деменції приблизно на 25%. Йдеться не про медикаменти чи спеціальні програми, а про доступні дії, які легко інтегрувати у повсякденність.

Деменція — це не одна конкретна хвороба, а узагальнений термін для прогресивних порушень роботи мозку. Найвідомішою її формою є хвороба Альцгеймера, яка становить більшість випадків. Також поширеною є судинна деменція, що виникає через пошкодження судин мозку після інсультів або порушень кровообігу. У багатьох пацієнтів спостерігається змішаний тип, коли поєднуються різні механізми ураження.

Фахівці наголошують, що вікові зміни пам’яті не завжди є ознакою деменції. Легка забудькуватість, коли людина тимчасово не може згадати деталь або причину свого входу до кімнати, є нормальним процесом старіння. Натомість деменція проявляється серйозними порушеннями — втратою навичок, дезорієнтацією у знайомих місцях або неможливістю виконувати звичні дії.

Науковці виділяють три ключові фактори, які суттєво впливають на зниження ризику.

Перший — регулярна фізична активність. Достатньо близько 150 хвилин руху на тиждень, щоб значно підтримати здоров’я мозку. Вправи покращують кровообіг, зменшують запалення та стимулюють утворення нейронних зв’язків.

Другий — зменшення тривалого сидіння. Постійна малорухливість негативно впливає на обмін речовин і стан судин, що з часом може шкодити мозковій діяльності. Навіть короткі перерви на рух кожні пів години допомагають знизити ці ризики.

Третій — якісний сон. Менше ніж сім годин відпочинку на добу пов’язують із підвищеною ймовірністю когнітивних порушень. Під час глибокого сну мозок очищається від токсичних білків, що накопичуються протягом дня.

Як вже писали "Коментарі", дослідники пояснили, чому коти часто обирають місця, щойно залишені людиною, і чому ця поведінка має глибше біологічне та емоційне підґрунтя, ніж просто бажання комфорту. Як повідомляє The Economic Times, йдеться про складну взаємодію сенсорних сигналів, які впливають на вибір тварини.