Как не допустить деменцию и сохранить ясный ум: эти три совета изменят вашу жизнь

Действительно ли уменьшить риск развития деменции можно без сложных методик и дорогостоящих процедур? Новые научные данные свидетельствуют, что это вполне возможно благодаря простым повседневным привычкам.

Согласно материалам Woman's World, исследователи проанализировали информацию более двух миллионов человек и пришли к выводу: некоторые изменения в образе жизни могут снизить вероятность развития деменции примерно на 25%. Речь идет не о медикаментах или специальных программах, а о доступных действиях, которые легко интегрировать в повседневность.

Деменция – это не одна конкретная болезнь, а обобщенный термин для прогрессивных нарушений работы мозга. Наиболее известной ее формой является болезнь Альцгеймера, составляющая большинство случаев. Также распространена сосудистая деменция, возникающая из-за повреждения сосудов мозга после инсультов или нарушений кровообращения. У многих пациентов наблюдается смешанный тип, когда сочетаются разные механизмы поражения.

Специалисты отмечают, что возрастные изменения памяти не всегда являются признаком деменции. Легкая забывчивость, когда человек временно не может вспомнить деталь или причину входа в комнату, является нормальным процессом старения. Деменция же проявляется серьезными нарушениями — потерей навыков, дезориентацией в знакомых местах или невозможностью выполнять привычные действия.

Ученые выделяют три ключевых фактора, которые оказывают существенное влияние на снижение риска.

Первый – регулярная физическая активность. Достаточно около 150 минут движения в неделю, чтобы значительно поддержать здоровье мозга. Упражнения улучшают кровообращение, уменьшают воспаление и стимулируют образование нейронных связей.

Второй – уменьшение длительного сиденья. Постоянная малоподвижность оказывает негативное влияние на обмен веществ и состояние сосудов, что со временем может вредить мозговой деятельности. Даже короткие перерывы на движение каждые полчаса помогают снизить эти риски.

Третий – качественный сон. Менее семи часов отдыха в сутки связывают с повышенной вероятностью когнитивных нарушений. Во время гибернации мозг очищается от токсичных белков, накапливающихся в течение дня.

