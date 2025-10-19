Вчені зробили неочікуване відкриття про куріння і деменцію

Міжнародне дослідження, проведене вченими з 12 країн світу за участі понад 9 400 людей, показало: відмова від куріння у середньому віці суттєво знижує ризик розвитку деменції. За даними The Guardian, ті, хто кидає палити у віці від 40 до 60 років, уже через десятиліття мають такий самий рівень ризику когнітивних порушень, як і люди, які ніколи не курили.

Як паління повʼязано з деменцією

Це відкриття спростовує давні припущення про те, що тривале куріння залишає незворотні наслідки для мозку. Дослідники довели, що навіть після десятиліть впливу нікотину нейронні зв’язки можуть частково відновлюватися, якщо людина вчасно відмовиться від шкідливої звички.

Науковці підкреслюють, що ключову роль відіграє момент, коли саме людина кидає палити. Якщо це сталося до 60 років, а далі людина веде активний і здоровий спосіб життя, когнітивні функції мозку залишаються стабільними або навіть покращуються. Ба більше, навіть відмова від пасивного куріння має позитивний вплив на довгострокове здоров’я мозку.

Експерти нагадують, що профілактика деменції не обмежується лише відмовою від нікотину. Вона включає регулярну фізичну активність, збалансоване харчування, контроль артеріального тиску та соціальну взаємодію, яка стимулює мозкову активність.

