Ученые сделали неожиданное открытие о курении и деменции

Международное исследование, проведенное учеными из 12 стран мира с участием более 9400 человек, показало: отказ от курения в среднем возрасте существенно снижает риск развития деменции. По данным The Guardian, бросающие курить в возрасте от 40 до 60 лет уже через десятилетия имеют такой же уровень риска когнитивных нарушений, как и люди, которые никогда не курили.

Как курение связано с деменцией

Это открытие опровергает давние предположения о том, что продолжительное курение оставляет необратимые последствия для мозга. Исследователи доказали, что даже после десятилетий влияния никотина на нейронные связи могут частично восстанавливаться, если человек вовремя откажется от вредной привычки.

Ученые подчеркивают, что ключевую роль играет момент, когда именно человек бросает курить. Если это произошло до 60 лет, а дальше человек ведет активный и здоровый образ жизни, когнитивные функции мозга остаются стабильными или даже улучшаются. Более того, даже отказ от пассивного курения оказывает положительное влияние на долгосрочное здоровье мозга.

Эксперты напоминают, что профилактика деменции не ограничивается отказом от никотина. Она включает регулярную физическую активность, сбалансированное питание, контроль артериального давления и социальное взаимодействие, стимулирующее мозговую активность.

