Вчені з’ясували, скільки разів на тиждень слід займатися сексом, щоб уникнути депресії

Сексуальне життя може бути не лише приємним, а й корисним для психічного здоров’я. Нове дослідження китайських вчених показало, що регулярна інтимна активність може зменшити ризик розвитку депресії, але лише за певної частоти.

Науковці з медичного коледжу Університету Шаньтоу проаналізували дані 15 794 дорослих американців віком від 20 до 59 років. Вони вивчали зв’язок між частотою статевих актів і рівнем депресивних симптомів, використовуючи стандартизований Опитувальник здоров’я пацієнта (PHQ-9).

"Хоча давно відомо, що секс має користь для фізичного стану, його вплив на психологічне здоров'я досліджено менше. Ми припустили, що рідша сексуальна активність може бути пов’язана з більшою ймовірністю депресії", — пишуть дослідники.

Результати показали, що найкращий ефект спостерігається, коли люди займаються сексом один або два рази на тиждень. За словами вчених така частота забезпечує "найбільший захисний вплив" на психічне здоров’я.

Особливо помітним цей ефект був серед людей віком 20–30 років, проте позитивна тенденція простежувалася у всіх вікових групах.

Чому секс допомагає боротися з депресією

Вчені пояснюють, що під час сексу в організмі виділяються ендорфіни, дофамін та окситоцин, які називають гормонами радості, задоволення та прив’язаності. Вони знижують рівень стресу, покращують настрій і допомагають людині краще почуватися емоційно.

"Незалежно від сексуальної орієнтації, сексуальна активність сприяє покращенню самопочуття та якості життя, що безпосередньо впливає на психічне здоров’я", — зауважив співавтор дослідження професор Мутонг Чен.

Науковці наголошують, що їхні результати не означають прямого причинно-наслідкового зв’язку. Вони планують провести додаткові дослідження, щоб визначити, чи покращення сексуальної активності може бути частиною лікування депресії або запобіжним фактором для її розвитку.

