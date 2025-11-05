Вчені з’ясували, скільки разів на тиждень слід займатися сексом, щоб уникнути депресії

Рубрики
Сексуальне життя може бути не лише приємним, а й корисним для психічного здоров’я. Нове дослідження китайських вчених показало, що регулярна інтимна активність може зменшити ризик розвитку депресії, але лише за певної частоти.
Секс знижує ризик депресії.
Науковці з медичного коледжу Університету Шаньтоу проаналізували дані 15 794 дорослих американців віком від 20 до 59 років. Вони вивчали зв’язок між частотою статевих актів і рівнем депресивних симптомів, використовуючи стандартизований Опитувальник здоров’я пацієнта (PHQ-9).
Результати показали, що найкращий ефект спостерігається, коли люди займаються сексом один або два рази на тиждень. За словами вчених така частота забезпечує "найбільший захисний вплив" на психічне здоров’я.
Особливо помітним цей ефект був серед людей віком 20–30 років, проте позитивна тенденція простежувалася у всіх вікових групах.
Вчені пояснюють, що під час сексу в організмі виділяються ендорфіни, дофамін та окситоцин, які називають гормонами радості, задоволення та прив’язаності. Вони знижують рівень стресу, покращують настрій і допомагають людині краще почуватися емоційно.
Науковці наголошують, що їхні результати не означають прямого причинно-наслідкового зв’язку. Вони планують провести додаткові дослідження, щоб визначити, чи покращення сексуальної активності може бути частиною лікування депресії або запобіжним фактором для її розвитку.
