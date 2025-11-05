Ученые выяснили, сколько раз в неделю следует заниматься сексом во избежание депрессии

Сексуальная жизнь может быть не только приятной, но и полезной для психического здоровья. Новое исследование китайских ученых показало, что регулярная интимная активность может снизить риск развития депрессии, но только при определенной частоте.

Секс снижает риск депрессии. Фото из открытых источников

Ученые из медицинского колледжа Университета Шаньтоу проанализировали данные 15 794 взрослых американцев от 20 до 59 лет. Они изучали связь между частотой половых актов и уровнем депрессивных симптомов, используя стандартизированный опросник здоровья пациента (PHQ-9).

"Хотя давно известно, что секс имеет пользу для физического состояния, его влияние на психологическое здоровье исследовано меньше. Мы предположили, что более редкая сексуальная активность может быть связана с большей вероятностью депрессии", — пишут исследователи.

Результаты показали, что самый лучший эффект наблюдается, когда люди занимаются сексом один или два раза в неделю. По словам ученых, такая частота обеспечивает "наибольшее защитное воздействие" на психическое здоровье.

Особенно заметным этот эффект был среди людей 20-30 лет, однако положительная тенденция наблюдалась во всех возрастных группах.

Почему секс помогает бороться с депрессией

Ученые объясняют, что во время секса в организме выделяются эндорфины, дофамин и окситоцин, называемые гормонами радости, удовольствия и привязанности. Они снижают уровень стресса, улучшают настроение и помогают человеку лучше чувствовать себя эмоционально.

"Независимо от сексуальной ориентации, сексуальная активность способствует улучшению самочувствия и качества жизни, непосредственно влияющей на психическое здоровье", — отметил соавтор исследования профессор Мутонг Чен.

Ученые отмечают, что их результаты не означают прямой причинно-следственной связи. Они планируют провести дополнительные исследования, чтобы определить, может ли улучшение сексуальной активности быть частью лечения депрессии или предупредительным фактором для ее развития.

