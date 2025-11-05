Ученые выяснили, сколько раз в неделю следует заниматься сексом во избежание депрессии

Рубрики
Сексуальная жизнь может быть не только приятной, но и полезной для психического здоровья. Новое исследование китайских ученых показало, что регулярная интимная активность может снизить риск развития депрессии, но только при определенной частоте.
Секс снижает риск депрессии. Фото из открытых источников
Ученые из медицинского колледжа Университета Шаньтоу проанализировали данные 15 794 взрослых американцев от 20 до 59 лет. Они изучали связь между частотой половых актов и уровнем депрессивных симптомов, используя стандартизированный опросник здоровья пациента (PHQ-9).
Результаты показали, что самый лучший эффект наблюдается, когда люди занимаются сексом один или два раза в неделю. По словам ученых, такая частота обеспечивает "наибольшее защитное воздействие" на психическое здоровье.
Особенно заметным этот эффект был среди людей 20-30 лет, однако положительная тенденция наблюдалась во всех возрастных группах.
Ученые объясняют, что во время секса в организме выделяются эндорфины, дофамин и окситоцин, называемые гормонами радости, удовольствия и привязанности. Они снижают уровень стресса, улучшают настроение и помогают человеку лучше чувствовать себя эмоционально.
Ученые отмечают, что их результаты не означают прямой причинно-следственной связи. Они планируют провести дополнительные исследования, чтобы определить, может ли улучшение сексуальной активности быть частью лечения депрессии или предупредительным фактором для ее развития.
